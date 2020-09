Infociudadanos aseguran que la flexibilización incrementó colas de gasolina en Caracas #Nacionales #Venezuela

Este lunes, 7 de septiembre, Caracas entró en una nueva semana de flexibilización de la cuarentena por el COVID-19 que ya acumula 54.350 contagiados y 436 fallecidos. El Pitazo consultó a sus infociudadanos para conocer cómo han visto el desarrollo de esta nueva semana sin prohibiciones de tránsito. La mayoría concluyó que lo que se han reproducido son las colas en las afueras de las bombas de gasolina, debido a la escasez de combustible.

Nieves Carreño, quien reside en El Marqués, indica que aunque la flexibilización permite el tránsito, «no es posible la movilización ya que el tema de la gasolina está grave«. Explica que no ha podido echar combustible esta semana debido al tamaño de las colas, y que no llega el camión que la suministra. Cuenta que pasó siete horas en una fila y no lo logró.

Por su parte, Angela Charles, residente de El Cafetal, municipio Baruta, indica que esta semana de flexibilización han incrementado las colas por gasolina: «Las estaciones de servicio de El Cafetal no tienen combustible; en las subsidiadas cercanas vecinos reportaron desde las 2:30 estar allí en cola, se terminó la gasolina. Las bombas Lebrún, El Marqués, Río de Janeiro, Chuao, Caurimare, Cafetal, CCCT, las de Las Mercedes, Bello Monte y las de La Galarraga hacia o desde Chacao están todas en la misma situación«, comentó la infociudadana.

Diógenes Marcano, quien vive en Manzanares, explica que aprovechó la flexibilización para ir de su casa a San Bernardino e intentar surtir su vehículo, pero no lo logró. Leonor Pérez, residente de El Cementerio, indicó que el comercio en la zona abrió, pero estos dos días no se ha visualizado mayor movimiento de venta. Indica que se debe a que las gasolineras que hay por el sector no están trabajando.

Respecto a los embudos que se realizan en las vías por las filas de combustible que ocupan un canal, se pronunció María Luisa Guerra, quien vive en los Ruices. La mujer indicó que circuló este lunes por la avenida Francisco de Miranda, desde Palo Verde al Unicentro El Marqués, y la cantidad de carros en la vía incrementaron el tiempo que tomaba su salida.

Daisy GalavizGran Caracas

