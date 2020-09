Libros Recomendados: El cerebro del adolescente. Una mente en construcción

Aunque muchos padres temen la llegada de la adolescencia, esta no tiene por qué ser necesariamente un periodo complicado, a pesar de que muchos jóvenes tengan a veces un comportamiento difícil. La adolescencia no es un momento de cambio sin más, sino que se trata de un complejo proceso de transformación biológica que lleva a la persona a transitar desde el niño que deja atrás hasta el adulto que llegará a ser. Así, esta etapa debe plantearse no solo como una crisis, sino también como un período de desarrollo. Cuando aceptamos esto, entendemos que abordarla como una posibilidad de mejora nos permitirá enfocarnos de modo positivo en nuestro hijo o hija y así ayudarle a encontrar su camino.

Hasta hace relativamente poco, la ciencia no había prestado demasiada atención a la evolución del cerebro en la adolescencia. Es por eso por lo que este libro resulta particularmente necesario, pues expone basándose en las últimas investigaciones de la neurociencia lo que supone ser adolescente, permitiéndonos entender los cambios que los más jóvenes experimentan en su cerebro y en su comportamiento.

Autor: JAVIER QUINTERO

