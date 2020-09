Libros Recomendados: Uno más uno

Una novela con la que reirás y llorarás. Y cuando llegues a la última página, querrás empezar de nuevo.Una madre soltera

Con dos trabajos y dos hijos, Jess Thomas hace lo que puede para sobrevivir día tras día. Pero no es fácil lograrlo sola. Y a veces eso te obliga a correr riesgos que no deberías… porque no tienes más remedio.Una familia caótica

Su peculiar y superdotada hija Tanzie es extraordinaria con los números, pero sin ayuda nunca logrará una oportunidad para demostrarlo. Y Nicky, su hijastro adolescente, no puede enfrentarse solo a los abusos que sufre en el colegio. A veces Jess siente que se hunden…Un atractivo desconocido

A sus vidas llega Ed Nicholls, un hombre cuyo presente es un absoluto caos, y que trata de escapar de un futuro totalmente incierto. Pero Ed tiene todo el tiempo del mundo. Sabe lo que es estar solo. Y quiere ayudar.Una irresistible historia de amor

Uno más uno es una novela romántica, cautivadora y nada convencional sobre dos almas perdidas que se encuentran en las más extrañas circunstancias

Autor JOJO MOYOS