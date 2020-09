Melany Mille reveló que sufrió una parálisis por sus cirugías estéticas 💉👩🏽

View this post on Instagram

¿Evolucionar o Involucionar? Nacimos para transcender en distintos planos, el físico, el intelectual y el más importante, el espiritual. Hay personas que se dedican en avanzar más en unos aspectos que en otros, cada quien toma decisiones en pro de sus metas y objetivos. Hay otras que deciden quedarse estancadas en el tiempo, ese no es mi caso. Desde muy pequeña me ha gustado el servicio a la gente y mi conexión con Dios se ha ido incrementando. Mi mamá nos enseñó a ser felices sin dañar a nadie, a trabajar de manera incansable y a desprendernos de cualquier cosa material si alguien lo necesita. Abrí mi propia academia de modelaje al terminar de graduarme de periodista a los 21 años y recuerdo que todos los eventos que organizaba eran benéficos, a veces no me quedaba ni un bolívar, absolutamente todo lo donaba, pero nunca sentí que perdía, porque Dios me recompensaba en cada paso. Por otro lado, físicamente he cambiado, he aprendido con los años como luce mejor mi cabello, mis cejas. Aprendí a maquillarme mejor, hasta que no necesitaba el sol para tener un lindo bronceado y de esa manera proteger mi piel. Como era “Betty espagueti” como me decían en el colegio por lo delgada, no me importaba hacer ejercicios y comía de todo en gran cantidad, hasta que comprendí que solo ejercitándome y comiendo sano tendría una mejor figura. Cuando entré al Miss Venezuela me pidieron hacerme dos cirugías estéticas, la nariz y senos para cubrir con los estereotipos del concurso y durante el mismo certamen sufrí una parálisis facial por mala praxis debido a una inyección en mi rostro, lo que me impidió sonreír durante seis meses. Gracias a ese triste episodio hoy valoro más mi aspecto físico pero a la vez cuido mi salud. En fin, nacemos con distintos colores de piel, forma de ojos, texturas de cabello, altura, contextura y con la evolución global todo puede modificarse pero lo que jamás podría ser operado es un alma fea o una mirada sin luz. Por eso cultiva el interior, lo superficial siempre será efímero pero el espíritu es eterno. #tbt