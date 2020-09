Salomón Rondón destaca en la Superliga China

El delantero criollo José Salomón Rondón, acabó elegido como el mejor jugador de la novena jornada de la superliga China; después de la goleada 4-0 de su equipo Dalian Pro contra el Henan Jianye, el jueves pasado.

El internacional venezolano agradeció a los fans en su cuenta de Twitter el reconocimiento después de conseguir su séptima diana de la temporada en el empate 1-1 de su equipo contra el Jiansu Su en la décima jornada, este martes 8 de septiembre.

El caraqueño de 30 años de edad lleva 7 goles y 3 asistencias en los 10 partidos de esta temporada de la Superliga China.

Rondón ocupa la segunda posición de máximos artilleros, solo superado por Cédric Bakambu, empatado con cuatro futbolistas y es tercero en asistencias del certamen.

El Dalian Pro, club que pertenece a los dueños del Inter de Milán, se ubica en la sexta posición del grupo A con nueve puntos.

“Nos ha costado recuperar el ritmo competitivo después del parón por la crisis del coronavirus, pero confiábamos en la calidad del equipo y en nuestro entrenador -el español- Rafa Benítez para sacarlo adelante. Ahora nuestro objetivo es seguir luchando para sumar más puntos y alcanzar una posición más ventajosa”, dijo Salomón Rondón.

Thanks to the fans for voting for me as MVP of the matchday!

🏆🦍

¡Gracias a los fans por elegirme MVP de la jornada! pic.twitter.com/cQE1hAfjtA

— Salomón Rondón (@salorondon23) September 8, 2020