Tesoro de EE.UU. ratifica sanción contra el procurador de Maduro y actualiza sus datos (Detalles)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a cuatro figuras clave que han facilitado los esfuerzos del gobierno de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela. Estas personas incluyen a David Eugenio de Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra. Sus acciones son parte de un plan de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020 mediante la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y el control de la riqueza y los activos del estado para fines del régimen a través del Procurador General.

Durante la mañana de este martes, el a Departamento del Tesoro realizó una actualización sobre los datos de Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador del gobierno de Maduro.

The following change has been made to OFAC’s SDN List:

MUNOZ PEDROZA, Reinaldo Enrique, C. Gil Fortoul, Centauro A, 5-D, Santa Monica, Caracas, Distrito Capital 1040, Venezuela; DOB 28 Nov 1971; POB Caracas, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-10869246 (Venezuela); Passport 138050232 (Venezuela) expires 25 Jul 2021 (individual) [VENEZUELA]. -to- MUNOZ PEDROZA, Reinaldo Enrique, C. Gil Fortoul, Centauro A, 5-D, Santa Monica, Caracas, Distrito Capital 1040, Venezuela; DOB 28 Nov 1971; POB Caracas, Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-10869426 (Venezuela); Passport 138050232 (Venezuela) expires 25 Jul 2021 (individual) [VENEZUELA].

