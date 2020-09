Venezolana y colombiana sorprenden con una hallaca a jurado de cocina en Australia

Una venezolana y una colombiana que viven en Australia decidieron participar en el show de cocina Plate of Origin, una batalla culinaria en la que deleitaron al jurado con la preparación de una hallaca con chicharrón.

La noche de este martes, 8 de septiembre, la barranquillera Kiki y la venezolana Aly protagonizan una despedida junto con el equipo de Australia, anuncia el programa de cocina, que se transmite en Channel Seven y ha visto desfilar a diez equipos de diferentes países, entre ellos el de Venezuela, representado por estas dos mujeres.

Kiki y Aly comparten una amistad que las ayudó a preparar el típico plato navideño de Venezuela. El delicioso platillo logró impresionar a los jueces, debido a la explosión de sabores que lo caracteriza.

Kiki aseguró en una entrevista para el medio australiano New Idea que su amistad con Aly comenzó de un manera difícil, pero que una vez que tuvieron la oportunidad de hablar y compartir se dieron cuenta que su amistad sería inquebrantable.

La cocina no es lo único que apasiona a Kiki. Y es que desde pequeña su sueño fue ser actriz, meta que ha ido cumpliendo a los largo de sus 37 años de edad participando en Harrow, The Bureau of Magical Things, Dora the Explorer y en San Andreas junto al actor Dwayne Johnson.

Posible proyecto culinario

Su paso por el programa culinario les ha hecho ver que quieren mantenerse por más tiempo en la pantalla y posiblemente seguir experimentando con la cocina.

«Queremos estar más en la televisión después del programa, eso es seguro», añadió Kiki a la revista semanal australiana.

“Sería increíble tener un programa de cocina o un canal de YouTube y mostrarle a la gente, ‘Esto es Sudamérica’. No son solo tacos y burritos ”, comentó Aly, de 38 años.

