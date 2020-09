😮’Canelo’ demanda a todos sus “amigos” -👏CR7 llega a 101 goles con Portugal -🦅El “Ame Fenix” remonta un 2-0 #Deportes

Lo que pasó ayer 🤔 1. “Canelo” Álvarez demanda a DAZN, Golden Boy y hasta a Óscar de la Hoya Casi dos años después de haber sacudido al mundo del boxeo al anunciarse un súper contrato récord, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez lo ha vuelto a hacer, pero esta vez por levantar una “súper demanda” contra todos sus antes aliados👨‍⚖️ Dato: De acuerdo con un reporte de The Athletic, Álvarez presentó una demanda contra Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN🥊 el martes en una corte federal de Los Ángeles en la que alega incumplimiento de contrato 🙌 2. Cristiano Ronaldo marca sus goles 100 y 101 con Portugal y hace historia El portugués, que anotó sus goles 100 y 101 con su selección, se convirtió en el primer jugador europeo en romper la centena👏

y consiguió un logro completamente imposible de alcanzar para el argentino Dato: Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ felicitó este martes al delantero Cristiano Ronaldo👌 por romper la marca de cien goles con la selección de Portugal 🤟 3. El “Ame Fenix” remonta un 2-0 en 13 minutos y le gana a Puebla Las Águilas del América mostraron terrible problemas en defensa sin embargo su poderío ofensivo les permitió remontar un 2-0 ante Puebla🦅, en 13 minutos lograron meter 3 goles que les dio la victoria y se colocan como líderes de la Liga MX Dato: Un primer tiempo de olvido para el América donde fue exhibido de manera grosera por Puebla que hizo ver patética a la defensa de los azulcremas👊 🧐 4. Messi vuelve a entrenar con el Barcelona; está separado de sus compañeros Lionel Messi volvió a entrenar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, aunque está separado de la plantilla porque no se ha sometido a las pruebas PCR⚽ Dato: “El Sargento”: Su disciplina y puntualidad le hicieron ganarse un nuevo apodo a Ronald Koeman😶 🤣 5. Toño Rodriguez, portero de Chivas comete un ridículo oso, otra vez Chivas ganaba 1-0 al Querétaro pero el portero de las Chivas, Toño Rodríguez cometió un terrible oso, uno de esos de antología que permitió a los Gallos de Querétaro empatar el marcador👇 Dato: Para acabar de “amolarla”😬, en el último minuto JJ Macías falló un penalti que pudo haber representado el triunfo para los rojiblancos que jugaban con un hombre de más 🥊 6. Teófimo López y Vasyl Lomachenko pelearán por la unificación de títulos de peso ligero Es oficial el combate que pinta para ser uno de los mejores del año: Vasyl Lomachenko enfrentará a Teófimo López👊 por la unificación de títulos mundiales de peso ligero el próximo 17 de octubre en el MGM Grand Conference Center de Paradise, en Las Vegas Dato: Lomachenko pondrá en juego sus cinturones CMB, AMB y OMB, mientras que el estadounidense hará lo propio con el título de la FIB🤗 😲 7. “Tata” Martino castigaría a Uriel Antuna y Alexis Vega en el Tri La Selección Mexicana tendrá su primer partido del año el próximo 30 de septiembre ante Costa Rica en el Estadio Azteca⚽, un amistoso que servirá para ir retomando la actividad internacional tras la larga pausa por la pandemia de coronavirus Dato:El juego está pactado desde hace algunos meses, sin embargo, en Costa Rica existe temor por este enfrentamiento, pues consideran que no es adecuado viajar por la crisis sanitaria a nivel mundial a causa del coronavirus😷