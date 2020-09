20 visiones positivas para afrontar el mundo creado por Covid-19

El encierro domiciliario en el que hemos vivido durante los últimos meses, además de cambiar hábitos y relaciones, nos ha modificado sensiblemente, y desde el punto de vista psicológico ha afectado a la mayoría de la población. Pero no debemos preocuparnos, todo saldrá bien.

“Si nos ponemos a caminar con espíritu proactivo y visionario, cada cual desde su propia vida, entonces todo saldrá bien”.

Es la filosofía que defiende el nuevo libro de Francesc Miralles, en el que 20 expertos dan, cada uno desde su campo, un kit de supervivencia para encarar un mundo que no volverá a ser el mismo.

Álex Rovira, Andrés Martín Asuero, Antoni Bolinches, Eduard Estivill, Ferran Ramon-Cortés, Francesc Torralba, Gaspar Hernández, Jenny Moix, Joan Antoni Melé, Joan Garriga, Manu Guix, Marian Rojas, Rafael Santandreu, Rosa Casafont, Salvador Macip, Sergi Torres, Silvia Adela Kohan, Sonia Fernández-Vidal, Víctor Amela y Xavier Guix responden a las preguntas de Miralles. A continuación recogemos un fragmento de cada uno de ellos:

Salvador Macip, médico e investigador

“La clave de todo esto es saber cómo funcionan los virus o las pandemias. Lo primero que hemos de pensar es que cuando aparece un nuevo virus no tenemos inmunidad, si te infectas te pones enfermo y, si sobrevives, te vuelves resistente. Se calcula que para contenerlo debe ser alrededor del 50 por ciento de la población la que tenga defensas contra el virus”.

Rafael Santandreu, psicólogo

“Damos demasiada importancia a la seguridad, cuando la seguridad total es imposible, y ni siquiera es deseable; es un seguro de infelicidad. Al final, lo único seguro es que un día morirás. Se trata de cómo vives antes de eso”.Portada del libro de Francesc Miralles, “Todo saldrá bien”. Imagen cedida por Libros Cúpula

Sergi Torres, maestro espiritual

“Todo esto que estamos experimentando, donde el miedo se hace muy obvio, nos dice algo: si el miedo está ahí, es para ser visto, para ser conocido, para aprender a sentirlo. Tú puedes aprender conscientemente todo lo que quieras, pero el miedo surgirá aunque no lo desees, porque viene del inconsciente. Sin embargo, si aprendes a sentirlo, ya puede salir de donde quiera y como quiera, que tú siempre tendrás la libertad de acercarte a él y sentirlo de forma coherente”.

Marian Rojas, psiquiatra

“El virus nos tiene que hacer reflexionar, replantearnos cómo vivimos. Todo este tiempo bien gestionado, si no te pilla la muerte de cerca, porque es el otro gran drama, te puede hacer crecer muchísimo y ayudar a conocerte. Hay mucha gente que tiene resistencia a parar, no quieren parar, no se sienten cómodos al parar, es lo que llamamos “cronopatía”: la enfermedad del tiempo”.

Francesc Torralba, filósofo y teólogo

“La crisis nos deja con las manos vacías, desnudos, queda lo esencial. Ahí está la cuestión. Después de la crisis, será necesario no perder de vista lo esencial, deshacerse de lo que es accidental, espurio y estúpido y agarrarse a lo que realmente es una fuente de sentido y de valor para cada uno de nosotros”.

Andrés Martín Asuero, biólogo y pionero del mindfulness

“La lección número uno del virus es: vigila tus pensamientos, porque afectan directamente a tu salud y tu bienestar. Y de ahí han venido otras reflexiones, como ¿qué tipo de relaciones tengo con las personas con las que me llevo estos disgustos tan grandes? Demasiadas expectativas, seguramente. Pero ¿por qué tengo tantas expectativas? ¿Por qué desear que las cosas sean de una forma determinada? ¿Por qué no aceptar que vivimos en una situación de incertidumbre mayor?”

Manu Guix, músico y compositor

“La música es un apoyo, una constante; algo a lo que siempre recurro para distraerme, para divertirme, para ser feliz. El poder canalizador de la música para toda clase de sentimientos es enorme y terapéutico; yo creo que la música me ha ayudado a tener buena salud mental”.

Rosa Casafont i Vilar, médica y neurocientífica

“Venimos determinados parcialmente por nuestra genética, pero la alimentación, el hacer o no ejercicio, el dormir de forma adecuada y la calidad de pensamiento son fundamentales para que cuidemos la función de los genes que heredamos de nuestros padres”.

Joan Antoni Melé, impulsor de la banca ética y formador

“Las grandes multinacionales, los Gobiernos y los bancos que no son éticos tratarán de mantenerte en la trampa económica en la que nos tienen atrapados a todos, pero no caigas en la trampa de pensar que no puedes cambiar nada. Si te fijas, verás que hay muchos otros que buscan lo mismo: una economía con conciencia”.

Víctor Amela, periodista

“No hay mente humana que soporte esa cascada pertinaz de información. ¿Por qué? Porque se desequilibra. La psique necesita un equilibrio entre emociones, y si la única emoción es la expectación, la angustia, el miedo y la prevención, esa persona va a enfermar psíquicamente”.

Jenny Moix, doctora en Psicología

“Tenemos dos partes dentro de nosotros, la del mono y la que se da cuenta de su existencia. Normalmente esta parte consciente está apagada, en piloto automático, pues el mono nos habla y lo vamos siguiendo. Cuando tomas una decisión y tienes una consecuencia que no esperabas, ahí estará el mono diciendo “otro lo habría hecho mejor que tú, te lo tendrías que haber pensado más”. Para perder el miedo a lo que nos dirá el mono hay que aprender a perdonar el pasado. Hay una frase del Dr. House que dice: Si sientes culpa es que te sientes todopoderoso”.

Alex Rovira, economista y pensador

“La esperanza en que la humanidad se iluminará de un día para otro y que integraremos nuevas actitudes, valores y principios basados en el humanismo es una falacia. Habrá gente maravillosa que hará grandes cosas, pero en entornos populistas vamos a ver una ampliación de la miseria humana”Hay cosas que cambiaremos para siempre. La inercia nos intentará llevar donde estábamos, pero habrá cosas por las que ya no pasaremos. El otro día decía el secretario general de la ONU que estamos ante la peor crisis de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. No quiero dejar que esta situación me transforme profundamente a nivel humano; quiero aprender todas las lecciones necesarias y hacer las transformaciones a nivel personal que hagan falta”.

Joan Garriga, psicólogo e impulsor de la Gestalt y de las Constelaciones Familiares

“Esto no nos hará mas humanos. En momentos de peligro se muestran los dos escenarios posibles: la ayuda y la sensibilidad, o que todos miren por sí mismos. Un ejemplo es Estados Unidos, donde la gente se agolpó para comprar armas como si fuera el Apocalipsis y tuvieran que luchar unos contra otros. Son dos brazos, y en momentos de impotencia se despiertan ambos movimientos. Eso sí, me reconforta el ver que la mayoría de gente es buena y se mueve por las ganas de ayudar”.

Silvia Adela Kohan, pionera de los talleres de escritura

“La escritura es delatora: revela huellas que permanecían agazapadas en nuestra sombra. Alivia, nos permite jerarquizar y, puesto que lo escrito permanece (a diferencia del habla), podemos releerlo y tendremos la oportunidad de saber más de nosotros mismos“.

Xavier Guix, psicólogo y actor

“Cuando Xavier Guix habla con sus pacientes sobre la relación que tenemos con el tiempo, les da la fórmula: el pasado conquista la paz, el presente conquista el amor y el futuro conquista la libertad”.

Ferran Ramon-Cortés, economista y experto en comunicación

“Ahora disponemos de más tiempo para la conversación. Para las personas que tenemos más lejos se ha generado lo que yo llamo “la poda relacional”: ahora sabemos con quién tenemos ganas de vernos y con quién no. Como nos tenemos que conectar, no nos cruzamos por la calle, solo nos conectamos con quien queremos”.

Sonia Fernández-Vidal, doctora en Física cuántica

“Tenemos que revisar nuestro sistema de valores y creencias sobre quiénes son nuestros héroes y modelos a seguir. Del mismo modo en el que cuidamos los alimentos que le damos a diario a nuestro organismo, es esencial que vigilemos nuestra dieta mental y seamos conscientes de los contenidos que ingerimos. Quizá Jean de la Fontaine estaba en lo correcto cuando afirmaba: “Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier tontería que esté de moda”.

Antoni Bolinches, psicólogo y sexólogo

“El sexólogo explica el decálogo de las parejas confinadas con las claves para fortalecer una relación. Entre ellas: pactar unas medidas de prevención aceptables para ambos, pensar que lo que ocurre entre dos nunca es responsabilidad de uno solo, buscar un espacio y tiempo privado que oxigene la relación, y no forzar la comunicación sin la adecuada disposición recíproca”.

Dr. Eduard Estivill, especialista en Medicina del Sueño

“Notamos básicamente dos alteraciones del sueño consecuencia de esta situación: la primera es una dificultad para empezar a dormir, el insomnio de inicio; y la segunda es el aumento de las pesadillas. El motivo de ambas es que durante el día acumulamos la ansiedad producida por la incertidumbre. Los humanos necesitamos rutinas y saber qué pasará en el futuro inmediato; si perdemos esto empezamos a angustiarnos”.

EFE