Este perrito fue encontrado en Ditaires, Itagüí.

Si usted lo reconoce o sabe de sus dueños por favor llamar al: 3219737438.

“Fresa” se perdió en Itagüí, ¿la ha visto?

¡Difunde!

