Ciclista que llegó a Venezuela desde Perú no podrá continuar su recorrido

Douglas Amabilis Pérez, el coterráneo que pedaleó por tres países para llegar a su tierra Venezuela, informó que las autoridades no le permitirán continuar su travesía en bicicleta y deberá volver a casa, en la población de Chirgua al occidente de Carabobo, en un autobús y con menos de la mitad de su equipaje.

El Pitazo logró establecer este martes 8 de septiembre comunicación vía telefónica con Pérez, quien se encuentra cumpliendo cuarentena en Táchira, específicamente en una escuela de Ureña de nombre Maximiliano Sambrano Duque, la cual está a cargo de la Policía Nacional, y al preguntarle cómo estaba respondió, “me siento triste, creo que mi aventura y travesía ha llegado a su fin”, lamentó.

LEE TAMBIÉN Venezolana y colombiana sorprenden con una hallaca a jurado de cocina en Australia

El viajero, que llegó a Venezuela el pasado 22 de agosto, desde Perú a bordo de su bicicleta y en compañía de su perro Pio, indicó que las autoridades le explicaron que por medidas de bioseguridad está restringido el tránsito en Venezuela y no puede viajar en su bicicleta, “me dijeron que el Gobierno nacional nos está haciendo la segunda prestándonos el apoyo de llevarnos a nuestros estados a quienes estamos regresando al país, pese a que está limitado el tránsito por el territorio nacional”, relató.

Dijo que lo que más le preocupa es que solo le dejan llevar 40 kilos de carga por pasajero y él tiene 73 kilos de sobrepeso que deberá dejar, “solo la bicicleta y el tráiler juntos pesa 32 kilos”, detalló Pérez, quien dijo no desea perder lo que con tanto sacrificio viene trayendo consigo desde los hermanos países.

LEE TAMBIÉN Alcaldesa chilena pide repatriación de venezolanos en la embajada

Douglas quien sorteó toda clase de obstáculos durante dos meses de pedaleo por Perú, Ecuador y Colombia, no contaba con que en su tierra natal estaría la piedra de tranca para alcanzar su sueño de reencontrase con su madre, quien ansiosa lo espera en la su tierra natal Chirgua, ubicada en el occidnete del estado Carabobo.

El viajero guarda la esperanza de que antes de tener que embarcar, que aún no saben cuándo será pues no han llegado los resultados de la PCR para COVID-19, haya logrado conseguir una solución y así no perder ni sus objetos de uso personal, ni su compañera con la que recorrió alrededor de 3.620 kilómetros.

Pio acompaño a Pérez durante el recorrido desde Perú a Venezuela y esperan que las autoridades venezolanas le permitan continuar el viaje al lado de su dueño

Con respecto a Pio se conoció en información publicada por Douglas en su cuenta de Faceboock, que la presidenta de la Misión Nevado en la zona, le garantizó que podrá continuar el viaje.

Paula Andrea BauerMigración

Paula Andrea BauerMigración