Ciudadanos tardan hasta 6 horas en hacer trámite en notarías y registros

Las notarías y registros en Venezuela solo están trabajando en las semanas de flexilibilización; de estas, operan durante tres días, lo que ha generado que las filas y el tiempo de espera para realizar un trámite, como el traspaso de un vehículo, poderes especiales y declaraciones juradas se haya multiplicado en comparación con lo que se solía tardar antes de la llegada del Covid-19 al país.

Este miércoles 9 de septiembre El Pitazo visitó notarías ubicadas en la Gran Caracas. El común denominador eran las largas colas. De acuerdo con la orden dada por la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19 las notarías y registros laborarán martes, miércoles y jueves, en horario de atención al público de 8:00 am a 12:00 pm. Para numerosos ciudadanos este tiempo no es suficiente.

Este miércoles, Iris Carvajal esperaba en las afueras de la notaría pública séptima de Caracas, frente a la plaza La Candelaria, municipio Libertador. La mujer comentó que este martes 8 de septiembre presentó un documento habilitado para su registro y el organismo le respondió que asistiera este miércoles a firmar. «Me citaron temprano, porque habilité mi documento. Llegué a las 7:00 am y son más de las 10:00 am y aquí estoy». La mujer denuncia que los trabajadores del organismo trabajan muy lento o tienen mucho trabajo acumulado. «Esto es una pérdida de tiempo, definitivamente».

LEE TAMBIÉN Trujillo | Usuarios pernoctan frente a oficinas de Saren para gestionar trámites

Sin embargo, uno de las oficinas con mayor fila de ciudadanos en la espera de un trámite era la del Registro Mercantil primero, ubicado en la avenida Andrés Bello. Según usuarios para salir temprano de la oficina y lograr introducir o firmar un documento hay que llegar antes de las 5:00 de la mañana; habían personas que notificaron llegar antes de las 4:30 de la madrugada y eran las 9:30 am y no habían sido atendidos.

Respecto del costo de los aranceles, un joven que esperaba en cola para el registro de un documento reportó un incremento, en comparación con los que había antes de la pandemia. El ciudadano, que pidió mantener su identidad en anonimato, explicó que en febrero el documento que iba a registrar tenía un costo de 75.000 bolívares; este miércoles tuvo que pagar Bs 280.000.

En el registro Mercantil de Plaza Venezuela la historia es similar. Ciudadanos consultados indicaron que entre las 5:00 am y 6:00 am llegaron al sitio, pese a la inseguridad del sector, para entregar un documento o firmar. Indican que los precios no han variado de forma considerable en relación con los que había antes de la cuarentena, pero el cobro en divisas «bajo cuerda» para agilizar el proceso puede pasar de los 200 dólares. Una mujer que asistió al Registro para una firma personal refirió que encontró a un trabajador que le cobraba más de 300 dólares para realizarle el trámite rápidamente; la mujer, quien pidió la reserva de su identidad, se negó.

No todos tienen cómo habilitar

Los ciudadanos que están urgidos de adelantar registros o quiera ahorrarse estas colas y el tiempo que se pierde en ellas, tiene la posibilidad de habilitar el procedimiento. Sin embargo, los costos no son accesibles para quienes ganan salario mínimo, que está estipulado en 800.000 bolívares, lo que representa al cambio paralelo de este 9 de septiembre 2,2 dólares.

Según el abogado Carlos Izquierdo, quien se dedica a realizar este tipo de trámites, el cobro por el traspaso de vehículo (uno de los más solicitados) es de 70 dólares, que incluye planilla, habilitación y traslado. Izquierdo detalla que lo que se pide por los poderes especiales, generales, las declaraciones juradas que van a ser legalizadas y apostilladas también tiene un promedio de 70 dólares.

No se cumple el distanciamiento social

Aunque el Saren, en una nota de prensa publicada el pasado 24 de agosto, señaló que el organismo garantizará durante los tres días de atención el cumplimiento del protocolo de bioseguridad (que incluye el uso obligatorio de tapabocas y distanciamiento físico), El Pitazo verificó que el mismo no se cumple, pues la mayoría de los ciudadanos que esperaban este miércoles para realizar un trámite guardaban la mínima separación con la persona que tenían al lado.

Daisy GalavizSucesos

Daisy GalavizSucesos