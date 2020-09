Columna Alfredo Millán «Con dolor en mi alma»

El 8 de Septiembre celebramos aniversario de la Reina marinera, nuestra querida y amada Virgen del Valle, tomada en manos de unos aborígenes guaiqueriés , o como lo denomine la historia o sus narradores, pero Apareció, ese día Glorioso, iluminando los alrededores y trayéndole al pueblo seguridad, protección y paz, la hemos inundado de rogatorias y de gracias, por sus intersecciones a los que aquí habitan o no, pero que creen en ella y en su inmensa misericordia, gracias hermosa Virgen, así como ese día acudimos a sus pies a venerarte y rendirte Tributos, bendita Madre, también te pedimos que intercedas por nosotros ante el Creador, el Dios verdadero y único, para que de alguna manera aplaque esa Pandemia, que azota la humanidad y que está causando estragos a todos los niveles** En Margarita la escasez de la Gasolina ya es una mala costumbre llegada al Margariteño, quienes con rabia pasan días, ya no horas, haciendo la cola para surtir sus vehículos, demostrando con ello la paciencia y la tranquilidad del Margariteño, pero que en sus adentros está la factura, esa que se pasa y se cobra cuando no le han correspondido como es debido** Siempre he manifestado que lo bueno que suceda en este pueblo Maravilloso así como lo malo, lo digo, donde van las infaustas noticias como la Muerte en estos últimos días de personajes muy queridos en el terruño, unos Médicos como Arturo Rodríguez y el Dr. Rojas Velásquez, el primero Cardiólogo infantil y el segundo brillante Obstetra, el dar Elio Marlota, quien prestaba servicios en la Clínica El Valle, fue una de esas muertes sentidas en la población, como la más reciente del Sanjuanero Lic. Pedro Boadas, hijo de Goyito Boadas, los que atendían a través de sus agencias la venta de vehículos en Porlamar, ambos personajes muy queridos, Goyito el padre fue candidato en dos oportunidades a la Gobernación del Estado y PEPÉ como así lo denominábamos, era miembro activo del Comercio en Margarita, formaba parte del Rotary Club de Maneiro y a la vez no pelaba una parranda en las Navidades a través de su Banda Toro Show, para estos una pérdida sentida, era para mí el motor de esa pandilla, era oriundo de San Juan Bautista, pueblo que sintió en lo más profundo la partida de tan importante miembro, desde aquí , como lo llamaba Primo, ¡descansa en Paz!**Así como esa noticia infausta y de mucho dolor, puedo darles una de aquellas que nos suben la Psique, la mente no las pone a vibrar, en estos días recibía en mi correo de ese gran amigo incansable, colega y compañero de Cátedras Universitarias, se trata del Dr. ERNESTO CARMONA SANCHEZ, autor de varias obras y entre ellas, UNA HISTORIA QUE CONTAR, éste estudioso amigo, empeñado en dar a conocer la originalidad del margariteño, de sus tesoro valioso como lo son las Perlas, se metió de lleno en la investigación de ese tema tan delicado y atrayente, y pude copiarle algo de tan maravillosa obra que se la presento a Ustedes mis queridos lectores, para que se vean reflejados en lo que fueron nuestros ancestros, copio, ….Desde el primer momento los ostiales fueron utilizados bajo el régimen de explotación sin miramientos ni límites . Se trató de un saqueo, al punto que para 1528 se observaron evidentes signos de agotamiento de los ostrales, siendo hasta 1532 cuando se menciona la posibilidad de establecer una veda, sin tomarse las medidas, sino que cuando se hizo en 1533, ya el daño era mayor; eso fue producto de la intervención del Juez de Residencia Francisco de Prado, basado en la Orden de Coto , otorgada por el Emperador a solicitud suya que se inició en los Bancos de Cubagua, permitiéndose la pesca por solo cuatro meses, luego los de Coche y Las Isletas. La Perla de Cubagua sirvió de moneda en el Caribe, llamada por los Indios Caribe como Thenocas o cocixas sirvieron para los primeros canjes, vidrios, espejos, lamparitas y aguardiente. Estas son las cosas que no debemos dejar de leer y echar a volar nuestros pensamientos para darnos cuenta, que fuimos premiados por la Naturaleza, pero que sin embargo los denominados devoradores acaban con todo, dándose la mano la avaricia y la vorágine; por eso muchas veces en esa Historia y en la que nos enseñaron en bachillerato no está dicha toda la verdad, todo lo que hicieron esos depredadores del sistema y hasta de las vidas de unos inocentes hombres y mujeres desarmados.**Esta columna que les haga llegar con todo el sentimiento y dolor de mi alma, por estar conmovida por la desaparición de seres queridos, la alejo de las ocurrencias políticas, porque muchos me piden que no nombre tanto a esa polémica, que no les agrada mucho, pero les digo que lamentablemente no la podemos dejar a un lado, porque existe un gran sector ávido de noticias y comentarios de cómo andan las cosas en Margarita, no debemos olvidar que las Islas son las más propensas a hablar de ella que otra parte del País, véanse a Cuba, Inglaterra, son Islas y lo más que se cosecha es la política. Siempre les dije que estas columnas llevan la idea de comunicarles las cosas que en su suelo acontecen, de allí que desde Bélgica, Rusia, Londres, EEUU, España, Argentina me escriban pidiéndome que les diga, Como anda su Isla** Les puedo decir que sin muchos recursos en el Espinal, la Clínica que marcha bajo la Dirección del Brillante Médico Dr. Alejandro Millán, realizan más de Seiscientas Cesáreas en una semana y eso que no les llega ni Kerosén para limpiar los pisos, ´pero que sin embargo parece una tacita de oro** La nueva Alianza entre Bertuchi, Falcón, COPEI, y otros, va a dar de que hablar, el problema radica en que unos se llaman los legales y los que no van para el ruedo no, pero son los originales**Anuncian por allí unos nuevos Barcos cargados de Gasolina, ojala que así sea, porque tengo un mes que no salgo de la casa.**No pierdan de vista el Partido PROCIUDADANOS de LEOCENIS GARCÍA, un Periodista aguerrido y que ahora lo coordina en Margarita CESAR ALÍ FERMÍN, la gente anda en búsqueda de algo distinto y esto lo es**Tampoco se olviden del hombre más votado en las elecciones pasadas CHECAME MILLÁN por el Circuito Uno.

