Freddy Guevara sale de la Embajada de Chile y dice que no participará en las elecciones

Luego de tres años el diputado Freddy Guevara decidió salir de la Embajada de Chile, tras la maniobra de la administración de Nicolás Maduro de “indultarlo”, el dirigente de oposición aseveró que pese de haber aceptado la medida, señaló que no va a participar en las elecciones parlamentarias. “No soy candidato, ni seré candidato en ningún tipo de fraude”.

“Después de tres años vuelvo a la calle, sabiendo que no soy libre, soy un rehén, esa medida puede cambiar mañana por cualquier razón porque en Venezuela no ha Estado de Derecho, tu vida no depende de la verdad ni de los hechos, sino de cómo se levantó alguien, por eso soy un rehén…”, comentó desde las afueras de la residencia del Embajador de Chile.

Guevara agregó que esta decisión es política de él porque se necesitan más personas en el “terreno” contra Maduro pero destacó que le aconsejaron que no dijera todo lo que quiera porque podría ser detenido nuevamente.

Denunció que todos los dirigentes de oposición y partidos políticos fueron amenazados por Maduro para que participaran en las elecciones.

“Muchos me recomendaron cuando tomó la decisión de aceptar el “indulto”, que tuviera claridad, porque no estábamos como en el 2017 y por cualquier razón podía ser apresado, yo sé que aquí no hay Estado de Derecho, si hay miedo, pero les juro que da mucho más miedo que Venezuela se quede condenada a esto de verdad y quedarme con un remordimiento de conciencia de no haber hecho todo y que se conviertan el país en una segunda Cuba”, dijo.

Explicó que se comunicó con Stalin González y le hizo saber que no estaba de acuerdo que se haya “negociado” con los presos políticos para convalidar unas elecciones.

“Sobre el tema político, lamento mucho que ésto haya terminado así, nosotros estamos libres por una negociación que no fue con nosotros, yo no puedo hablar por los que todavía están en las cárceles, pero ojalá hubiese sido otra la circunstancia, el costo de romper la unidad y convalidar el fraude es muy alto, no lo comparto, no lo valoro”.

Sale @FreddyGuevaraC de la Residencia del Embajador de Chile pic.twitter.com/DVLjMXHVBV — Osmary Hernandez (@osmarycnn) September 9, 2020

800 Noticias