¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! DIOS te bendiga y la Virgen del Valle nos cuide y nos de salud siempre. Hoy quiero compartir un trabajo musical con la participación de destacados cantantes, instrumentistas y cultores de Margarita y Coche, muchos de ellos fuera del país por las circunstancias que vivimos y los que hoy están aquí cerca de la Virgen, unieron sus voces y actuaciones para deleitarnos de una hermosa canción: “GLORIA A LA VIRGEN DEL VALLE” de Miguel Rivera. @basilicadelvalle @virgendelvallemundial #refugioentodoslostiempos #VirgenDelValle2020 #NuevaEspartaNosUne