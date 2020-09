Llegó el fin de “Keeping up with the Kardashians” #Entretenimiento

Keeping Up With the Kardashians’ llegará a su final tras 14 años de transmisión y ha sido nada más y nada menos que Kim Kardashian quien se ha encargado de dar a conocer esta inesperada noticia.

“Para todos nuestros increíbles fans: Es con pesadez en nuestro corazón que hemos tomado la difícil decisión; como familia, de decirle adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’, explicó Kim en Instagram este martes.

Todo apunta a que el episodio final de este controversial show será el próximo año, justo cuando el reality cumplirá 14 años al aire.

‘Después de 14 años, 20 temporadas y cientos de episodios (con numerosos spin-off shows) estamos más que agradecidas con todos los que nos vieron a lo largo de estos años;en los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas, nuestras numerosas relaciones e hijos’, agregó Kim en el mismo post.

‘Por siempre celebraremos los asombrosos recuerdos e incontables personas que hemos conocido en el camino. Gracias a los miles de individuos y empresarios que han sido parte de esta experiencia y; más importante aún, un especial agradecimiento a Ryan Seacrest por haber creído en nosotros, a E! por haber sido nuestro compañero y a nuestro equipo de producción en Bunim/Murray; quienes han pasado incontables horas documentando nuestras vidas’, agradeció la más famosa del clan Kardashian en Instagram.

Kardashian ha estado durante varios años en la lista de las personas más influyentes del mundo; mientras que su hermana, Kylie, ha amasado una gran fortuna gracias a la publicidad que han recibido en el programa que estuvo durante más de una década dando de qué hablar.

Algunas personas aseguran que ‘Keeping Up with the Kardashians’ ha contado historias falsas; muchos de los más fuertes e importantes momentos en la vida de Kim; Kourtney, Khloé, Kris, Kylie y Caitlyn han sido llevados a la pantalla chica gracias a este show.