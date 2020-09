Semana de la Moda de NY contará con un documental de Carolina Herrera

La firma Carolina Herrera informó este miércoles que emitirá un documental breve sobre la figura de la diseñadora venezolana; en lugar de celebrar su tradicional desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York, que en esta edición se ve obligada a cambiar sus rutinas por la pandemia.

«The Conversation», será el nombre del proyecto filmado por la cineasta Lisa Immordino Vreeland, que se proyectará el 14 de septiembre a las 10.00 (hora local), en la segunda jornada de la «Fashion Week», mientras que la colección de verano se presentará en una fecha posterior.

El material, de 16 minutos, se divide en cuatro episodios: «Fashion is magical» (La moda es mágica), «I love New York» (Amo Nueva York), «Life is in the details» (La vida está en los detalles) y «The House of Herrera» (La casa de Herrera).

La casa de moda dejó claro que quiere «celebrar la presencia de Carolina Herrera en la New York Fashion Week en las últimas cuatro décadas» y esta temporada se transmitirá a través de su página web y sus redes sociales.

«He tenido la oportunidad de conocer a Carolina Herrera en muchas facetas : la de diseñadora, la de mentora, la de ícono. Pero la que más atesoro es la de mi amiga», destacó Wes Gordon, quien sostendrá la conversación con la venezolana.

La Semana de la Moda de Nueva York tendrá lugar entre el 13 y el 17 de septiembre, luego de que se autorizara su celebración bajo normas sanitarias que limitan el número de asistentes en espacios exteriores e interiores para evitar la propagación del virus.

