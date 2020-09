Trump añade al embajador en México a su lista de posibles jueces para Supremo #eeuu

El presidente Donald Trump actualizó este miércoles la lista de nombres que planea considerar si consigue nominar a otro juez del Tribunal Supremo durante su Presidencia, e incluyó en ella al actual embajador estadounidense en México, Christopher Landau, y al senador hispano Ted Cruz.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump prometió que todos sus nombramientos para el Tribunal Supremo saldrían de una lista de 21 jueces que cuentan con el visto bueno de la derecha cristiana, se oponen al aborto y han prometido proteger el derecho a portar armas.

En un acto este miércoles en la Casa Blanca, Trump añadió 20 nombres más a esa lista, en un intento de motivar a los votantes conservadores a respaldarle en las elecciones presidenciales de noviembre para así reforzar la mayoría de tendencia republicana en la máxima corte del país.

«En los próximos cuatro años, el presidente de Estados Unidos elegirá a cientos de jueces federales, y muy probablemente, uno, dos, tres y hasta cuatro jueces del Tribunal Supremo», afirmó Trump.

Los cargos en el Supremo son vitalicios, pero el mandatario confía en la posibilidad de reemplazar en un segundo mandato a los jueces octogenarios Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, dos de los cuatro magistrados progresistas que integran la corte, donde también hay otros cinco miembros de tendencia conservadora.

Trump incluyó en su lista a Landau, que se desempeña desde el año pasado como embajador de México y que antes trabajó como abogado y como asistente legal de uno de los actuales jueces conservadores del Supremo, Clarence Thomas; y de otro magistrado de esa corte que murió en 2016, Antonin Scalia.

Doctorado en jurisprudencia por la Escuela de Derecho de Harvard, Landau ha supervisado como embajador una etapa de acercamiento entre Trump y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que culminó en la reciente reunión entre ambos en la Casa Blanca.

Trump también incluyó en su lista a tres senadores republicanos de EE.UU., aunque uno de ellos, Josh Hawley, dijo en su cuenta de Twitter que no tiene «ningún interés en la máxima corte».

I appreciate the President’s confidence in listing me as a potential Supreme Court nominee. But as I told the President, Missourians elected me to fight for them in the Senate, and I have no interest in the high court. I look forward to confirming constitutional conservatives

— Josh Hawley (@HawleyMO) September 9, 2020