😰Asesinan a joven boxeador alumno de Mayweather -🤔El Atlético de Madrid quiere a Luis Suárez -🤗Hoy regresa la NFL y con público

Lo que pasó ayer 😨 1. Asesinan a tiros a Danny González, promesa del boxeo y alumno de Floyd Mayweather Dato: Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo🚔, lamentó la muerte del joven boxeador, mientras que Floyd Mayweather Jr. escribió que nunca lo olvidará 🤔 2. El Atlético de Madrid quiere a Luis Suárez y ya lo contactaron, según reportes 🏈 3. Es hora del regreso de la NFL y con público en el estadio Dato: Los Jefes de Kansas City le darán la bienvenida a la campaña con sus aficionados en el Arrowhead Stadium, al menos unos cuantos, ya que las autoridades de salud les permitirán tener recibir hasta un 22% de aficionados🚧 👆 4. Pumas: invictos y superlíderes, por encima de Cruz Azul y América ⚾ 5. Reportan que la Serie Mundial se jugará en una “burbuja” en el estadio de los Texas Rangers Dato: Tras una primera ronda de playoffs en la que todos los partidos se jugarán en el estadio de los equipos mejor sembrados, en la segunda los cuatro semifinalistas de la Liga Nacional serían enviados a Arlington y Houston, Texas; mientras que los de la Liga Americana se dirigirían a Los Ángeles y San Diego, California🚨 🙌 6. Día Roberto Clemente: todos los boricuas de Grandes Ligas jugaron con el No. 21 Dato: No solo todos los boricuas jugaron con el No. 21. Enrique Hernández, de los Dodgers, bateó un jonrón a la memoria de Clemente en un juego contra Arizona. El batazo será inolvidable para “Kiké”👍 🚑 7. VIDEO: ‘Burrito’ Hernández sufre espeluznante lesión Dato: El ‘Burrito’ Hernéndez tuvo que abandonar la cancha del Estadio Azteca para ser llevado al hospital🤕