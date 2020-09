A qué se dedica Maria Celeste después de su despido de Telemundo

Tras su despido del programa Al Rojo Vivo de la cadena de Telemundo, María Celeste Arrarás; quien presume todo en redes sociales que ya tiene un nuevo trabajo.

En su cuenta de Instagram colocó el siguiente mensaje: “Muchos de ustedes me preguntan ¿Qué estoy haciendo después de mi salida de Telemundo?. Si entran a mi historia hagan swipe up a la foto y ahí les cuento todo”.

De manera textual comenzó el vídeo: “Les cuento que las horas del día no me dan para tantas cosas que estoy tratando de hacer para mantenerme ocupada y para hacer cosas que no podía hacer por estar ocupada con mi antigüo trabajo que dejaba que se acumularan”.

Luego continúa: “Lo que más está llenando mi tiempo en este momento es mi dedicación al lanzamiento de mi hijo Adrián; como cantante el 25 de septiembre, es el día que toda su música va a estar disponible para todos ustedes, estoy hecha una ‘mom manager’”.

Y agregó sobre su felicidad: “Me la estoy disfrutando increíblemente, estoy aprendiendo mucho de la industria de la música, todo por él; todo porque tenga un lanzamiento exitoso, yo creo que él tiene el talento, la pasión, la dedicación”.

Sin embargo se sinceró: “Esto es algo que yo no le recomendé, por el contrario yo en un momento dado le dije ‘trata de no lanzarte en esta carrera que en la cual es tan competitiva y en la cual hay millones de chicos alrededor del mundo tratando de convertirse en cantantes famosos que no lo logran, es cuesta arriba’”.

Durante su trayectora, Maria Celeste ha entrevistado a un sinfín de personalidades tanto del espectáculo como de política e incluso ha ganado tres premios Emmy.

Además es autora de varios libros entre ellos el de El Secreto de Selena, que se ha llevado a la pantalla chica mediante una serie.

Tras su salida de Al Rojo Vivo de Telemundo, su ausencia ha causado una gran consternación entre sus televidentes, quienes no se acostumbran a no verla más.