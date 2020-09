Anzoátegui | Usuarios de Cantv en El Tigre y Guanipa reportan fallas de internet

El Tigre-. Las constantes fallas en el servicio de internet de Cantv continúan en el sur de Anzoátegui, específicamente en El Tigre y Guanipa, donde los usuarios a diario reportan problemas de conectividad. Además otros residentes padecen aún por la interrupción de la línea telefónica.

En algunos sectores como Inavi y San José en El Tigre, el internet comenzó a fallar hace una semana. Así lo informó a El Pitazo, este miércoles 9 de septiembre, Aury García, quien destacó que parte del sector Inavi, tiene cinco días sin el servicio de conexión. “Semanas antes se iba a las 11:00 am y volvía al mediodía pero desde hace cinco días nada de internet”, dijo.

Zoila López, residente del sector San José agregó que en esa comunidad les llegó el internet pero sin línea telefónica. “A mí me llega a veces de madrugada y ya entre 6:00 am y 7:00 am se vuelve a ir y nadie viene nadie da respuesta ya estamos cansados de siempre lo mismo”, acotó.

En la misma situación están en el sector El Mirador de Guanipa, donde Zoraya Medina, residente de la calle Tamanaico, señaló que el servicio Cantv comenzó a llegar en algunas casas pero sin internet en la mayoría de las viviendas pero no es estable la señal, se cae la conexión en ciertas horas. “En mi casa sigo esperando desde hace cuatro años que restituyan el servicio”, indicó.

En la urbanización Virgen Del Valle en El Tigre, esta semana varios usuarios se quedaron sin el servicio. Lo mismo se presentó en la urbanización San Onofre, donde varios residentes están sin tono y sin internet desde hace varios meses.

La usuaria Inés Saud precisó que no tiene ni línea telefónica ni internet pero no deja de pagar el servicio. “Sé que en muchas partes han solventado los problemas pero aquí seguimos esperando, necesitamos el internet que es lo primordial para las tareas de los muchachos y para comunicarse con sus familiares que están fuera del país”, dijo.

Los usuarios de la calle 23 Sur de Pueblo Nuevo Sur, tienen más de dos años sin servicio Cantv, al igual que en el sector 17 de Diciembre,

tienen meses sin el servicio

Alicia Rodríguez, residente de ese sector, acotó que además están requiriendo mantenimiento total del cableado Cantv porque falta poco para el inicio del año escolar y es pésimo el servicio de Aba Cantv. “Es una necesidad contar con internet con esta situación de las clases a distancia porque cómo podemos ayudar a los niños si no contamos con ese servicio”, agregó.

Marinelid MarcanoOriente

