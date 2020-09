Citigroup será el primer gran banco estadounidense dirigido por una mujer #eeuu

Citigroup anunció este jueves que Jane Fraser será su próxima consejera delegada, convirtiéndose en la primera mujer que estará al frente de uno de los grandes bancos estadounidenses.

En un comunicado, la entidad adelantó que su principal ejecutivo, Michael Corbat, se retirará en febrero y su puesto será ocupado por Fraser, que es actualmente presidenta y jefa de banca minorista a nivel global.

«He trabajado con Jane durante muchos años y estoy orgulloso de que me suceda. Con su liderazgo, experiencia y valores, sé que será una excelente CEO», señaló Corbat en la nota.

Fraser, de 53 años, lleva 16 trabajando para Citigroup y se había convertido en la mano derecha de Corbat, con un ascenso el año pasado que la situaba como una de las favoritas para sucederle.

Anteriormente, entre 2015 y 2019, había sido la consejera delegada del banco para Latinoamérica y antes había sido la responsable para banca minorista en Estados Unidos, tras ocupar varios puestos dentro de la entidad.

Antes de llegar a Citigroup, Fraser había trabajado en Goldman Sachs en Londres y en la firma española Asesores Bursátiles en Madrid.

Today, #Citi CEO Mike Corbat announced he plans to retire from Citi in February of next year. The Board of Directors has selected Jane Fraser, currently President of Citi & CEO of Global Consumer Banking, to succeed him at that time. More: https://t.co/YWSr9nvE3y pic.twitter.com/3myZLXHvnD

