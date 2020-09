El vídeo de complicidad que se filtró de Shakira con Alejandro Sanz

La cantante Shakira y su colega Alejandro Sanz han sido el tema central de los internautas este miércoles 9 de septiembre, luego que se filtrara en las plataformas digitales tres vídeos que evidenciaría la complicidad de ambos artistas.

Cabe recordar, que los famosos estuvieron involucrados en un presento amorío años anteriores, pero ahora sus nombres vuelven a aparecer en la prensa y no precisamente por tratarse de una canción en colaboración, sino por el clip en que sale la colombiana con el español hablando íntimamente.

Aparentemente los dos mantuvieron una conversación muy privada en el 2005, cuando la barranquillera mantenía una relación amorosa con el abogado Antonio de la Rúa. Es decir, no tenía nada que ver con el futbolista y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

En el audio se puede escuchar como el intérprete le hacía varias preguntas a la vocalista de Antalogía; en el diálogo de ambos se escucha como Alejandro dice: “Hey, no me toques ahí. ¿La sensualidad forma de tu vida cotidiana, no solo de tu vida profesional?”, además, entre otras cosas, el famoso le propuso a Shakira que se escribieran canciones y ella respondió con una sonrisa pícara: “Dale”.