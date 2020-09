EN VIDEO: ¡Qué dolor tan grande! Padre del domiciliario muerto en protestas, habló sobre cómo mataron a su hijo | #colombia

Evidentemente conmovido, el padre de uno de los jóvenes asesinados en medio de las protestas del pasado 9 de septiembre, detalló el cómo acabaron con la vida de su hijo.

El hombre narró que pasadas las 7 de la noche llegó a la zona en la que estaba su casa y se encontró a su hijo en la estación de gasolina, en ese momento, el joven le manifestó que iba a entregar un domicilio y se iba para la casa.

Narró que una vendedora de tintos de la zona vio el momento en el que, presuntamente, uniformados tomaron a la fuerza al joven y le propinaron varios disparos.

El hombre también detalló que su hijo era padre de dos pequeñas menores de edad y que ahora no sabe cómo van a vivir las niñas.

Acá la dolorosa narración:

No me duelen los CAIS. Me duele esto. pic.twitter.com/HpxoDW8GWq

— Omar Vásquez 🌈 (@Soyomarvasquez) September 10, 2020