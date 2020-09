Estos son los asombrosos beneficios de tomar un vaso diario de jugo de granada

Si estás en temporada de granadas, tienes que saber que esta fruta no es sólo deliciosa, es una excelente fuente de vitamina C, magnesio, potasio, ácidos cítrico, oxálico, taninos y antocianinas, estos dos últimos son compuestos fenólicos con acción antioxidante.

Poderoso antioxidante. ¿Sabía que el jugo y la pulpa de la granada contienen tres veces más antioxidantes que el té verde? Esta fruta destaca por su alto contenido de punicalaginas, antioxidantes que combaten la acción de los radicales libres en el organismo y reduce la inflación.

Protege el sistema inmune. Ya te habíamos dicho que la granada contiene grandes cantidades de vitamina C, lo que no sabías es que un vaso de jugo de esta fruta aporta 40% de la ingesta diaria de vitamina C requerida por un adulto promedio, demostrando que es un potente antiviral.

Granada

Cardioprotector. Las semillas de la granada están revestidas con una cubierta llamada sarcotesta, que además de estar rellena de una pulpa roja y jugosa, contienen ácidos grasos que regulan los niveles de colesterol malo (LDL) en la sangre.

Combate la artritis. La granada contiene flavonoides que bloquean la inflamación previniendo el daño en los cartílagos, por lo que el consumo diario de jugo de granada es recomendado como complemento en el tratamiento de pacientes con artritis.

MUI