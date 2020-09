Gasolina escasea en Monagas, no llega a Sucre y causa angustia en Anzoátegui

Monagas.- La distribución de gasolina en el Oriente de Venezuela se agrava con el pasar de los días. El reporte que hicieron los conductores a El Pitazo, este 10 de septiembre, dibuja este panorama: escasez en Monagas, ni una gota en gran parte de Sucre y un cóctel de zozobra con angustia en Anzoátegui, donde el miércoles fue suspendido el despacho según anunció el Órgano de Dirección para la Defensa Integral (Oddi).

Este jueves, la gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, admitió en su programa de radio que el combustible es escaso y que por eso no pueden surtir a todas las estaciones de servicio y al igual que desde hace dos semanas, culpó a la guerra económica de impedir el paso de los buques que traen el hidrocarburo negociado por el gobierno de Nicolás Maduro para abastecer a todo el país.

“Mañana (viernes 11 de septiembre) no tenemos la seguridad de que haya combustible, qué más puedo decir, esa es la verdad. No puedo decirles que tendremos combustible cuando la situación sea difícil. No hay combustible por ahora”, dijo luego de indicar que en algunas gasolineras de Maturín las gandolas dejan 13.000 litros y en otras 20.000. En la tarde, a través de Twitter, dijo que el despacho sería a partir de las 2:00 de la tarde este viernes.

El marcado déficit de combustible ha generado cuatro protestas esta semana en el estado: una de ellas en Maturín, la otra en El Furrial y dos más en la carretera que une a este estado con Anzoátegui; la más reciente fue este jueves, un grupo de conductores impidió el paso de una gandola hasta la ciudad para obligar a descargar el hidrocarburo en esa zona.

Ante los rumores de protesta en Cumaná, estado Sucre, el gobernador Edwin Rojas y el alcalde de esa ciudad, Luis Sifontes, advirtieron cárcel para todos aquellos que organicen y participen en las manifestaciones que se generen en las calles aun cuando el gobierno informó que no hay combustible para atender a toda la población, incluyendo a los sectores priorizados.

En esta población también fue suspendida la venta de gasolina esta semana por una orden de Petróleos de Venezuela, que aseguró que no entrarían gandolas esta semana. En Cumaná, el combustible es traído desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, donde el despacho del miércoles también fue suspendido. En Sucre, donde sí se vende es en Carúpano, municipio Bermúdez, pero solo al sector priorizado y las colas pasan las 20 cuadras.

Los conductores de las zonas sur y norte de Anzoátegui están a la expectativa porque desconocen qué pasará este 11 de septiembre, cuando el Órgano de Dirección para la Defensa Integral indicó que se retomaría la venta paralizada el 9. Este jueves 10 de septiembre ya se observan colas en las estaciones de gasolina.

En este estado, los usuarios de distintas estaciones de servicio se han quejado del ventajismo que otorgan los custodios de las gasolineras a quienes hacen colas paralelas y el gobernador Antonio Barreto Sira denunció este miércoles que existen “mafias del gobierno” que asumieron el control de éstas para recargar sus vehículos de forma privilegiada.

Equipo de corresponsales de Oriente

Con información de Giovanna Pellicani y Jesús González

Jesymar AñezVista_3

