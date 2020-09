Este perrito llamado “Draco” se perdió en el barrio Belalcázar de Medellín.

Si usted lo ha visto por favor llamar al: 3215949718.

“Polo” se perdió en el barrio Pedregal

¡Difunde!

The post ¿Lo ha visto? «Draco» se perdió en Belalcázar first appeared on Minuto30.com.

minuto30