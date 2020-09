Mujer mató a sus hijos de 6 y 2 años mientras dormían #perú

Un salvaje crimen se conoció esta mañana, luego de que la policía detuviera a una mujer de 23 años, acusada de asesinar a sus dos hijos, de 2 y 6 años respectivamente, en su casa de Berazategui.

Fue la abuela de ellos, quien dio aviso al 911 al ver tan terrible escena, cuando fue a su habitación para levantarlos.

La acusada habría intentado suicidarse luego de matar a sus hijos, y además escribió una carta donde explicó el doble crimen.

En la carta escrita a puño se lee lo siguiente:

“Yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”.

En otra parte de la carta se lee:

“Perdónenme yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz. Pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdóname por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo”.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI n° 3 de Berazategui. La causa se caratuló como “homicidio agravado por el vínculo”.

Asimismo, la policía de Argentina intenta dar con el paradero de “Walter” e investigará si existió violencia de género anterior a los homicidios.