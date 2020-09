Vizcarra responde: «Yo no voy a renunciar, yo no me corro» #perú

Presidente Vizcarra afirma que audios ya venían circulando hace 40 días y que difusión tiene un fondo político

Esta noche, a través de un mensaje a la nación el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre los últimos acontecimientos en su contra tras la difusión de un audio que lo involucra presuntamente en la vulneración de la declaración de su secretaria y asistente frente al caso Richard Cisneros.

En el interior de Palacio de Gobierno, Vizcarra aseguró que el audio, entregado por el presidente de la Comisión de Fiscalización durante el debate del pleno del Congreso de la República ha sido vilmente manipulado y que con ello buscarían perjudicarlo.

“Hoy, nuevamente, el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar, no sólo al Gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos”, inició el mandatario.

“Utilizando las mismas prácticas montesinistas han obtenido de manera ilícita una conversación privada donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores

épocas de Vladimiro Montesinos”, añadió.

En tanto,el jefe de estado precisó que el audio sacado a la luz es cierto pero no en su totalidad pues según precisa se habría tratado de sacar de contexto el verdadero diálogo indicando además que existen personajes atrás de este escándalo pues el audio grabado y presentado hoy fue grabado de forma ilícita.

“Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución, una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo reafirmar, señalé ¨digamos la verdad¨”.

“La gran pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio, para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República? ¿quiénes están detrás de esto y cuáles son sus intereses? ¿se puede permitir esto en una democracia?”, señaló.

Asimismo el presidente Vizcarra precisó que él ya tenía conocimiento de la existencia del audio puesto que hace más de dos meses un periodista de la prensa extranjera le habría preguntado por ello.

“Debo informar al país que el 29 de julio, un periodista de prensa extranjera nos hizo llegar la información de la existencia del audio que han sacado hoy. Nunca escuchamos nada, pero esperábamos, con la mayor tranquilidad, que lo hagan público porque se trataba de una reunión de trabajo con ningún contenido ilegal. Fueron 40 días después, que anduvo dando vueltas el audio, y justo hoy lo hacen público.”

“Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de congresistas, postergar las elecciones, y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno, para garantizar su control, hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia”, acotó.

A su vez, el jefe de estado no dudó en cuestionar los fines de la difusión del supuesto audio del delito pues cuestionó al congresista de UPP, Edgar Alarcón por la presentación del audiovisual en su contra.

“Llama la atención que esta grabación se haga pública al día siguiente que demandamos al Congreso aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados, que estaba hoy precisamente en la agenda del Pleno. ¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje, convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos”, cuestionó.

Martín Vizcarra se mantuvo firme en su posición y resaltó que los audios han sido manipulado con la finalidad de afectarlo y que pese a las acusaciones no renunciará a su cargo pues asegura tener la conciencia tranquila.

“Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente, y como pueden apreciar, buscan, adrede, convertir, un reclamo laboral, en un hecho delictivo o político, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretender acusarme de situaciones inexistentes. Nada más lejos de la realidad. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros, lo que si he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación”.

“Si quieren vacarme (en referencia al Congreso), aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy, de manera ilegal, constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos de culminar el mandato presidencial, y así lo haré”, culminó.