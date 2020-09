🙌Así inició la NFL -🤔De la Hoya reacciona a demanda de Canelo -🤗Jiménez y Tecatito podrían hacer dupla en la Premier

Lo que pas贸 ayer 馃張聽1. Con p煤blico, protestas, abucheos y a tiempo; as铆 inici贸 la NFL en medio de la pandemia 馃 2. 脫scar de la Hoya se maneja con diplomacia ante demanda de Canelo Dato:聽DAZN s贸lo considerar铆a como oponentes 鈥減remium鈥 de 脕lvarez a De la Hoya, quien tiene 47 a帽os de edad, y a las estrellas de artes marciales mixtas Jorge Masvidal y Khabib Nurmagomedov馃憡 馃檶 3. Habr铆a dupla azteca en la Premier League: Los Wolves de Ra煤l Jim茅nez quieren fichar a 鈥淭ecatito鈥 Dato:聽Los Wolves buscan a Corona por la capacidad que tiene de jugar en diferentes posiciones por el costado derecho馃憜, con lo que podr铆an cubrir muy bien el hueco que dejar铆a Adama Traor茅 馃く 4. El Real Madrid pagar谩 la mitad del sueldo de Gareth Bale鈥 隆solo para que se vaya! Dato:聽Bale renov贸 su contrato en 2016 con un salario de $20 millones de d贸lares馃 por temporada 馃槻 5. Serena Williams es eliminada por Azarenka en la semifinal del US Open Dato:聽La derrota de Williams, de 38 a帽os, que jug贸 su vig茅simo US Open, la dej贸 sin la posibilidad de disputar su final 11 y luchar por el s茅ptimo t铆tulo de campeona y el vig茅simo cuarto de Grand Slam que le hubiese permitido empatar con la legendaria Margaret Court como la l铆der de todos los tiempos馃し鈥嶁檪锔 馃聽6. El 鈥淐reador de Estrellas鈥: as铆 jugara Leo Messi en el nuevo Barcelona 馃憤聽7. VIDEO: 鈥淐hicharito鈥 est谩 de regreso en el Galaxy y ya marc贸 golazo Dato:聽Javier Hern谩ndez no ha tenido mucha fortuna desde que arrib贸 a la MLS, por lo que sigue en espera de su gran oportunidad, lleg贸 a principios de a帽o al equipo, pero por diversas circunstancias s贸lo ha participado en tres partidos 馃