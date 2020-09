Columna Alfredo Millán «El Tigre» un estadista- Hojas comeremos- Ávila Vivas

No me he equivocado cuando he resaltado la figura del Dr. Eduardo Fernández, (El Tigre), ayer dio una magistral intervención en el Programa de KiKo Bautista, siempre he dicho que ese hombre es un tremendo estadista, la forma como presentaba soluciones para el País, con aquel respeto y aquella amplitud, le hacía un llamado a Maduro para que en forma conjunta con los demás venezolanos depusiese esa continuidad en el cargo de Presidente, por cuanto ya su fórmula se había agotado y el pueblo, que era su pueblo al cual decía defender y querer tanto, estaba pasando hambre, y que las cifras aportadas por las tres encuestas de las principales Universidades del País, La Central, La Católica y La Simón Bolívar, revelaban que un 80% o más estaba sumido en la pobreza, que era sensato, llamar a todas las fuerzas del País, no las Políticas, sino a todos desde el Pescador hasta Fedecamaras para buscar el consenso y con ello la salida, porque delo contrario nos vamos para el fondo(palabras más, palabras menos); por eso es que nunca he comulgado con ese eslogan de que los pueblos al votar no se equivocan ¡Claro que se equivocan!; fue una intervención Venezolana, sin descalificaciones a nadie en particular y menos faltas de respeto al Presidente Maduro; creo a mi manera de ver que será una ficha importante como Partido para el proceso Presidencial venidero.**Desde esta columna hago llegar junto con mi esposa Daisy, mis condolencias a Marisel Velásquez de Millán, Alcaldesa del Municipio Díaz y a su esposo Checame, por el fallecimiento de su querido padre Eustiquio Velásquez, Joyero de los buenos y ex dirigente político del COPEI de la época de Doña Emilia Velásquez la Primera Prefecta del Distrito, también era un compositor insigne y dejó varias composiciones que forman parte del Folklor Margariteño, su partida enluta muchos hogares Margariteños, hacemos extensiva las condolencias a su esposa Cilia y demás hijos Yanira, María y Eustiquio; fuimos compañeros de esa tolda verde durante muchos años, pido al creador le dé su acogida en el Paraíso, era un Cristiano católico Apostólico a carta cabal, padre amoroso y siempre de buen humor, Hermano Eustiquio Descansa en Paz; otros Margariteños, servidores en diversas áreas, que recibieron el llamado de Dios y se fueron sin despedida alguna el Dr. Francisco Fisco Jiménez, Médico Pediatra, con el cual formé dupla como Concejales por COPEI en el Municipio Mariño, llegando a ocupar ese escaño, mis condolencias a su hija esposa e Mónica y el otro el distinguido amigo Agustín Marcano (Tingo) miembro del PPT, y ex Presidente de La Asamblea Legislativa en una oportunidad, de manera que ese Coronavirus sea empeñado en llevarse buena parte delo bueno de Margarita, a sus familiares mis más expresivas condolencias**A nosotros nos va a pasar, ¡NI DIOS LO QUIERA! Como dice la vieja sentencia popular, como al Margariteño de por allá de Tacarigua que le llegó un telegrama diciéndole que su Hermano en Maracaibo estaba grave y requería su presencia, era la despedida, llegó y le dijo a su mujercita, mija, prepárame una vianda (comida) para el viaje, porque me voy a primera hora por el Aeropuerto de Porlamar, resulta que por allí y en aquella época volaban solamente dos aerolineas La Taca y Aeropostal, las dos únicas aeronaves que llamaban, Tres Pedales, salían Porlamar vía Cumaná, luego Barcelona-Maiquetía y por último Maracaibo, vamos, que se monta en su avión y la mujercita le había preparado un Mapire con una Arepa bien grande y una Carachana (un pescao), al estar en su asiento la Aeromoza anuncia el vuelo y dice, Señores y Señores, vamos con destino a la primera escala Cumaná, por favor “Comiencen a fajarse”, y el Margariteño de inmediato abrió su Mapire y peló por media AREPA Y MEDIA Carachana, al aterrizar en Cumaná, La Aeromoza comunicó que los pasajeros que iban a continuar, permanecieran en el avión y pasado unos minutos de nuevo embarcaron, esta vez con Destino a Barcelona, de Nuevo la Aeromoza hizo el anuncio de que “Comenzaran a fajarse”, y el Margariteño peló por el mapire y sacó la otra media arepa y la caracachana y se decía, “caramba, aquí si se come”; llegados a Bercelona, lo mismo que en Cumaná y luego abordaron con destino a Maiquetía, y como el viaje era más largo, la Aeromoza hizo sus indicaciones pero esta vez comenzó a revisar puesto por puesto y al ver que el Margariteño, no tenía puesto el Cinturón de Seguridad, le dijo, “Epa, señor,¿ Usted no se va a fajar?, entonces le respondió el Margariteño Y ¡QUE Quiere usted, que me coma el mapire!. Así estamos actualmente en Venezuela, que va a llegar un momento que no tengamos con que comprar la comida y nos tendremos que comer las hojas.**Felicito desde esta columna al Dr. Virgilio Ávila Vivas, quien constantemente está enviando por las Redes mensajes de las épocas en las cuales fue Gobernador de éste Estado, Y Juez Penal y de Hacienda, respectivamente en Caracas, Gobernador del Distrito Federal (Caracas); allí uno se da cuenta al comparar con lo que se está viviendo, que a pesar de tener menos recursos se hicieron obras, asfaltaron carreteras y construyeron iglesias y escuelas, ¡Ah tiempos aquellos!**Saludos a la legión de Colegas que siempre están pendiente de esta columna y que resistan, porque en verdad al gremio que más duro le ha dado esta Pandemia es al de nosotros, yo tengo que no trabajo o veo a linda desde Marzo de éste año** Esta semana les traigo los nombres de los candidatos a Diputados por la Oposición y el mejor secreto hermanos, es Salir a Votar, hay que hacerlo para poder tener como opinar y reclamar, está bien que te quedes en casa, pero sal a Votar

