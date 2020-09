Daniel Martínez ganó la decimotercera etapa del Tour de Francia #colombia

Minuto30.com- El colombiano Daniel Martínez del equipo Education First ganó la decimotercera etapa del Tour de Francia, que se cumplió este viernes, con un recorrido de 191 kilómetros.

El pedalista cafetero hostigó durante un largo tramo al alemán Maximilian Schachman, a quien rebasó instantes antes de la línea de meta.

Esta es la victoria número 21 de Colombia en la ‘Ronda Gala’.

La montaña generó estragos en la clasificación general, que tuvo varios movimientos.

Primoz Roglic mantuvo el liderato; Egan Bernal cayó al tercer lugar, en la que ahora aparece a 59 segundos. Al vigente campeón lo escoltan Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Miguel Ángel López, que se sitúan en su orden entre la cuarta y la sexta casilla.

🏆 🇨🇴 @danifmartinez96 is the king of the Puy Mary!

🏆 🇨🇴 @danifmartinez96, roi du Puy Mary !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/rglTq6AJTu

— Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020