EE.UU. se está salvadoreñizando, dice el escritor y periodista Roberto Lovato #eeuu

Nacido en Estados Unidos de padres salvadoreños, la vida del escritor y periodista Roberto Lovato se ha tejido a medio camino entre los dos países, una relación siempre marcada por episodios de violencia y que ahora ve cómo se repite en su país natal: «EE.UU. se está salvadoreñizando», según explica.

Lovato habló en una entrevista tras la reciente publicación de su último libro, «Unforgetting», en que narra su historia personal tanto en la guerra civil de El Salvador como entre las pandillas de Los Ángeles, y explica cómo la política exterior estadounidense ha influido decisivamente en el último medio siglo de la historia del país centroamericano.

I still cry when I watch this book trailer re my book, Unforgetting: I do so because my 🇸🇻people’s struggle is as beautifully sublime as it is terribly so. Plz help me share our story. Gracias de ❤️ to Marcos Levy & Rebecca Centeno for the inspired edits and cinematography. pic.twitter.com/2h3HA9Muox

— Roberto Lovato (@robvato) September 3, 2020