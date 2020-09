El Rodeo | En cuatro días murieron tres presos por enfermedades respiratorias

Guatire.- Tres privados de libertad murieron entre el domingo 6 y el jueves 10 de septiembre en el Internado Judicial Rodeo III, en Guatire, estado Miranda. Los tres decesos estaban asociados a dos factores de salud: enfermedades respiratorias y desnutrición severa. Los familiares denunciaron que ninguno de los casos recibió atención médica.

Mauricio Xavier Medina Terán, de 28 años de edad, falleció el jueves 10 por un paro respiratorio como consecuencia de una neumonía por tuberculosis pulmonar, según se describe en su acta de defunción. Sus familiares informaron a El Pitazo que su condición respiratoria se complicó por el cuadro de desnutrición que presentaba.

“Desde que se suspendieron las visitas y prohibieron la paquetería por la pandemia, todos adelgazaron más. Ya estaban desnutridos y se pusieron peor. Allá les dan arroz solo y ni le ponen sal, y por eso se están muriendo”, recalcó una de las hermanas de Medina Terán, quien llevaba casi tres años de prisión en El Rodeo por los delitos de secuestro, robo agravado y asociación para delinquir.

El pasado domingo 6 de septiembre se registraron otros dos decesos en Rodeo III. Uno de ellos fue el de Deibys Alfonso Rondón Olivares, de 23 años de edad, quien murió por la misma causa de su compañero Mauricio Medina.

LEE TAMBIÉN Lara | Presos de Fénix son sacados de la cárcel para buscar leña

La mamá del joven indicó a El Pitazo que actualmente no estaba recibiendo tratamiento. “Su estado de desnutrición era severo y eso complicó su estado de salud. Él ya había tenido tuberculosis y se había recuperado, pero esta fue una recaída, y como no estaba recibiendo tratamiento, se agravó muy rápido”, explicó.

Ese mismo domingo, al final de la tarde, también murió Benigno Ramón Mayora Báez, de 53 años, quien llevaba varias semanas con fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Su esposa, Liseth de Mayora, informó a El Pitazo que la enfermera que lo atendió le indicó que parecía que se trataba de tuberculosis. Sin embargo, ella asegura que la tos era seca, no esputaba sangre, la dificultad respiratoria era aguda y las complicaciones ocurrieron en pocos días.

“Él tenía síntomas de COVID-19, pero nunca le hicieron la prueba, ni siquiera le hicieron la prueba de tuberculosis. A las autoridades no les importa lo que pasa con ellos. No les dan medicamentos, no les hacen las pruebas. Les dan arroz solo sin sal. Uno les lleva sal o azúcar y nos devuelven todo. ¿Cómo un organismo puede vivir sin minerales?”, expresó Liseth de Mayora entre lágrimas.

Benigno Mayora estaba privado de libertad desde mediados de 2016. Era oriundo del estado Vargas y estuvo implicado en el caso del decomiso de 600 kilogramos de droga en un avión de la línea aérea Aeroméxico. Murió esperando el último procedimiento del juicio, con el cual sus abogados esperaban que recobrara la libertad.

La ONG Una Ventana a la Libertad reportó que en las últimas tres semanas se han registrado cinco muertes en este penal capitalino, y en todas la desnutrición ha estado presente como un agravante para las enfermedades o cuadros virales que puedan registrarse en esta cárcel.

La situación mantiene en alerta a los familiares de los privados de libertad del Rodeo II y Rodeo III, quienes piden al Ministerio para el Servicio Penitenciario que se les garantice atención integral a los más de 1.500 reclusos que hacen vida en ambas cárceles

Lidk RodeloGran Caracas

Lidk RodeloGran Caracas