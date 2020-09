Epidemiólogo de EE.UU. dice que hasta bien entrado 2021 no volverá normalidad #eeuu

El principal epidemiólogo del Gobierno de EE.UU., Anthony Fauci, vaticinó este viernes que volver a una normalidad similar a la de antes de la pandemia no se logrará sino hasta “bien entrado” 2021 e incluso hasta finales del próximo año.

“Si estás hablando de volver a un grado de normalidad que se asemeje al que teníamos antes de la COVID, será hasta bien entrado 2021, tal vez incluso hacia el final de 2021”, señaló el experto .

El también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. estimó que es “probable” no sea hasta “mediados o finales de 2021” que se logre que la mayoría o un porcentaje mayor de la población estadounidense esté vacunada, en caso de que se inicie la distribución de una vacuna.

Fauci exteriorizó, igualmente, su preocupación e incluso decepción de ver sitios abarrotados de gente.

