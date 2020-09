Esto es lo que opina Paris Hilton de las Kardashians

Paris Hilton ofreció su opinión acerca del final de la serie de telerrealidad, Keeping Up With The Kardashians.

Cabe destacar que, está semana el clan Kardashian-Jenner dejó muy sorprendidos a sus fanáticos por la inesperada decisión de acabar con su famoso reality show familiar Keeping Up With the Kardashians tras 14 años de realización y 20 temporadas, faltando una por estrenarse el próximo año.

En este sentido, muchos han estado especulando y dando su opinión sobre el final del programa, entre ellas una en ofrecer sus declaraciones fue la amiga cercana de la familia Paris Hilton quien explicó que «Tienen enormes imperios comerciales. Estoy seguro de que quieren pasar su tiempo haciendo eso y estando con sus familias».

En este sentido, la socialité quien también fue ex jefa de Kim le dijo al medio Entertainment Tonight que en la familia Kardashian «Están pasando tantas cosas y después de 20 temporadas, creo que están listos para vivir su vida y no estar frente a la cámara cada segundo».

Finalmente, Paris considera que es bueno que descansen del programa que venían haciendo exactamente desde el 2007, acotando: «Me hace sentir increíblemente orgulloso. Conozco a Kim desde que éramos niñas, y el imperio que ella, sus hermanas y su madre han construido es simplemente increíble. Los amo a todos y es emocionante ver que a tus amigos les va bien».

800Noticias