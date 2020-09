Inscripción de gente de Henrique Capriles no cambia escenario y confirma división

Los politólogos Benigno Alarcón y Guillermo Tell Aveledo consideran que es poco lo que se puede hacer contra el gobierno en las elecciones parlamentarias del 6-D y que, al contrario, lo que ha aflorado con la postulación de dirigentes cercanos a Henrique Capriles es una nueva pugna por el liderazgo de la oposición con miras a futuros eventos comiciales

El pasado tres de septiembre se produjo un cisma en el seno de la oposición. Ese día el exgobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles llamó a participar en las elecciones parlamentarias del seis de diciembre argumentando que no se debía permitir el cierre de todos los espacios para la lucha democrática; su posición le desmarcó del acuerdo suscrito por más de 20 partidos aglutinados bajo la figura del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y que consiste en no avalar con la participación el proceso de selección de diputados.

La posible participación del grupo de dirigentes cercanos a Henrique Capriles comenzó a ser objeto de rumores entre la noche del 31 de agosto y la mañana del 1° de septiembre, cuando se conoció sobre una serie de indultos concedidos a 110 presos o procesados políticos. La liberación se atribuyó a un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y Henrique Capriles para que este motorizara la participación de un sector de la oposición en los comicios.

El propio Juan Guaidó había asegurado que pronto se conocería sobre una decisión de Henrique Capriles. El miércoles dos de septiembre indicó que se había producido una negociación por parte del exgobernador junto con el diputado Stalin González a espaldas de la alianza opositora. El llamado del excontrincante de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2013 a participar en los comicios generó un impacto en la opinión pública, manifestada a través de las redes sociales, y de inmediato se abrieron bandos en la oposición, entre quienes acusaron de “traidor” a Henrique Capriles y los que vieron una posibilidad de que el chavismo no se salga con la suya y se apodere del Parlamento.

Participación del grupo de Henrique Capriles complica el panorama

Los analistas políticos Benigno Alarcón y Guillermo Aveledo Coll, coincidieron en señalar a TalCual, que la participación del grupo de Henrique Capriles tiene pocas oportunidades de alterar lo que parece una victoria cantada del gobierno en las próximas elecciones, a la vez que señalan una complicación en el panorama de la oposición, cuya fractura ha quedado totalmente expuesta.

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón, considera que se puede producir una dispersión del voto opositor, con lo que se corre el peligro de que el gobierno logre la mayoría calificada en el Parlamento.

“Las dinámicas en Venezuela se han convertido en algo como una bicicleta (de ejercicios); se mueve mucho pero no avanza, pareciera que estás en el mismo sitio a pesar de que se observa mucho movimiento, quemas muchas calorías, se pedalea muy duro, pero sigues en el mismo sitio. La intervención de Capriles no cambia en nada el escenario. El gobierno ha tenido la intención de sustituir a la oposición por otra, bien porque ha sido capaz de cooptarla (las fuerzas de la Mesa de Diálogo Nacional), o porque no es lo suficientemente fuerte; busca una oposición que le dé menos dolores de cabeza y que le sirva un poco para decir que esto es una democracia, pero que no sea una oposición rebelde y audaz que le genere todos los problemas del mundo”, indicó Benigno Alarcón.

En su opinión, lo único en lo que puede haber algún cambio es en que pareciera que el gobierno se está cuidando mucho de no darle demasiado poder a nadie en la oposición, incluida la “mesita”, que era la que podría haber salido favorecida si prevalecía la posición del G4 de no participar en los comicios. “Pareciera haber un esfuerzo para diluir los votos y casi distribuirlos equitativamente en la oposición para que nadie sea más fuerte que el otro y no haya un liderazgo que se le alce”, señaló Benigno Alarcón.

Resaltó que se produjeron 14.300 postulaciones, lo que sustenta su opinión de que el escenario más probable es el de una dispersión del voto opositor.

Participación de Henrique Capriles es una sacudida de la oposición

Por su parte, el politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana (Unmiet) Guillermo Aveledo Coll estima que la inscripción del grupo de Henrique Capriles pudiera incidir en el resultado electoral, pero solo en que se evite que el chavismo obtenga la mayoría calificada de dos tercios en el Parlamento.

“Hasta ahora, las condiciones estructurales que inclinaban la victoria al lado del chavismo, del Psuv, continúan; no han cambiado. La iniciativa de participación de este sector es para buscar mejorar estas condiciones, pero es muy difícil cambiar la mayor dificultad de la oposición que es la desunión. Está el elemento de la abstención estructural, el ventajismo y el elemento concreto de la desunión que es la última piedra de tranca”, explicó Guillermo Aveledo Coll.

A su juicio, se podría conseguir evitar los dos tercios de la Asamblea por parte del gobierno, pero esto solo se puede lograr en un escenario de paridad electoral como en el año 2010.

“Siento que esto lo que está haciendo es sacudir a la oposición, adelantando un problema del G4, porque lo que está es creciendo esta lucha intestina de la oposición, la resistencia de la vieja guardia, digamos así, que genera todos estos ataques, descontentos, que debilitan la posición electoral de esa alternativa del grupo de Capriles”, apuntó el docente.

No hay liderazgo suficientemente fuerte

Benigno Alarcón insistió en que se requiere que los diferentes sectores de la oposición se pongan de acuerdo en la estrategia a seguir, y argumenta en que ninguno de los liderazgos que existen en el bando que adversa a Nicolás Maduro basta para poner en jaque al gobierno.

“Sigo pensando que la unidad es necesaria. Pudieras decir que no es necesaria, pero no lo es cuando tienes un actor de oposición que descuella sobre todos los demás y no los necesitas, pero normalmente no es lo que ha pasado en los procesos de transición”, explicó Benigno Alarcón.

Agregó que, de contarse con un liderazgo así, que se pudiera decir “este señor está desprendido y no tiene rivales”, podría prescindirse de la unidad, pero “estamos en una oposición donde ninguna es suficientemente fuerte para lidiar con el gobierno, ninguna tiene un apoyo por encima de los demás que digas es el líder, y básicamente vas a necesitar un acuerdo entre líderes. Algunos pesan más otros menos pero que ninguno por sus propios medios puede con esto”.

Aseveró que el hecho de que estén llamando a votar por sus respectivos candidatos el sector de Henrique Capriles, el de Henri Falcón y la AD intervenida, lo que hace es incrementar las posibilidades de que el gobierno logre la mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional.

El peor de los escenarios

Para Guillermo Aveledo Coll, se está ante el peor de los escenarios con respecto a la oposición. A su juicio, un escenario favorable sería el que la inscripción de Henrique Capriles lograra acaudillar a buena parte de la oposición, incluyendo los de la “mesita”, que unieran fuerzas y presentaran una plancha común para enfrentar al Psuv.

Descarta también que la acción de Henrique Capriles afecte al sector alrededor de Juan Guaidó. Considera el analista que todo esto demuestra que las facciones dentro de la oposición son muy parejas (en cuanto a convocatoria) y que ninguna parece poder imponerse a las otras.

Electorado difícil de convencer

En cuanto a las posibilidades de romper con la actitud abstencionista de buena parte de la población que no quiere a Nicolás Maduro como presidente pero no cree en el voto, Benigno Alarcón observa que es muy difícil motivar a ese sector.

“Hay una barrera impuesta por la gente. En una parte importante de la oposición se cree que con Nicolás Maduro en el poder no va haber una elección que pueda servir de solución, eso hace que ese que ese prejuicio ponga las cosas muy cuesta arriba. Si la oposición al unísono llama a votar, habrá mucha gente que contra sus propias condiciones dirá ‘sabes qué, al final del dia no tengo nada que perder’, pero si tienes una parte importante de la oposición que llama todos los días a no votar y que su estrategia está en deslegitimar la elección, deslastrar la abstención es prácticamente imposible”, sostuvo Benigno Alarcón.

Atraer votos

Para Guillermo Aveledo Coll, para que Henrique Capriles logre una votación importante debe ser mucho más claro en decir cuál es el objetivo que busca, “decir que el objetivo no es ganar la asamblea sino evitar los dos te4rcios, tratar de reorganizar la oposición, ponerse metas a mediano plazo y evitar decir que con esto vamos a quitar al gobierno”.

Por ello, cree que la acción de Henrique Capriles apunta a otras metas, a restablecer un liderazgo a mediano plazo. “Apuntaría hacia el crecimiento para las regionales y locales, donde a diferencia de la Asamblea Nacional, puede mostrarse una gestión sobre la cual crecer”.

Capriles y Guaidó: las elecciones parlamentarias provocan un cisma en el seno de la oposición de Venezuela



