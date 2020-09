La pandemia no debe justificar manoseo de una investigación, señala especialista César Candela #perú

Tras los audios difundidos entre el Presidente Martín Vizcarra y sus asesores sobre las contrataciones del cantante Richard Cisneros en el Estado, el especialista en contrataciones con el Estado César Candela precisó que la pandemia no debe justificar el manoseo de una investigación penal.

“Las medidas que ha adoptado el gobierno no han satisfecho la expectativa de la población. Reactiva Perú y los fondos de apoyo gerencial no han llegado como debían llegar, los bonos tampoco. Quien está gobernando es Vizcarra, no el Parlamento. Entonces no se puede decir que los resultados negativos son responsabilidad de la oposición”, refirió.

Indicó que “esta situación no va a cambiar porque Vizcarra se vaya, sino que va a ser un tanque de oxígeno para el país y podrá darle un respiro. Que estemos en pandemia no significa justificar las acciones de manosear un proceso de investigación penal donde el mismo presidente está involucrado. Estamos en una “guerra” contra esta pandemia y es necesario que haya autoridades aptas para enfrentarla”.

Respecto a la declaración de Vizcarra, indicó que “el presidente lo único que hizo fue reconocer públicamente que esa es su voz (en los audios) pero ha minimizado la conversación a un tema netamente interno de oficina. No hubo una aclaración, no ha desmentido el hecho de coordinar con sus asesores las visitas al Despacho Presidencial”.

“Sale y confronta al parlamento, cuando hace pocos días él decía ‘no hay que enfrentarnos’. Por un lado extiende la mano y por abajo está disparando con silenciador. Eso es un doble discurso”, agregó.

Comentó que lo curioso de esta situación es que Vizcarra se está enfrentando a ‘su’ Congreso, ya que fue él quien promovió el cierre del anterior Parlamento.

“Es Vizcarra contra ‘su’ Congreso porque es el Parlamento que él ha promovido después de cerrar el anterior. Ahora él no acepta una vacancia por el Congreso, cuando esta decisión va a ser netamente política”, anotó.

“Hay algo muy importante que hay que decirle a la población. Se dice que estamos en plena pandemia y que se va a generar una inestabilidad, pero ¿cuántos Ministros de Salud hemos tenido en este año?, 4, ¿y Ministros del Interior?, 3 o 4. La inestabilidad se la ha venido gestionando el mismo gobierno. Las voces del audio son del presidente y su equipo. ¿Podemos permitir que una persona que personifica a la nación tenga este tipo de actos vulnerando y golpeando la estabilidad de democracia y legalidad de su posición? Desde mi punto de vista no me parece lo más adecuado”, concluyó.