Lele Pons sobre supuesto romance con Sebastián Yatra

Desde que terminó su relación con Tini Stoessel al cantante colombiano Sebastián Yatra se le ha vinculado con con mujeres como Danna Paola; quien aclaró que solo son amigos. Ahora, al intérprete de “TBT” se le relacionó con la influencer venezolana Lele Pons.

El rumor surgió luego de que publicaran un video en el que aparecen ambos bailando y a punto de darse un beso, todo como parte de la promoción del último lanzamiento de Yatra “A dónde van”. Sin embargo, Lele Pons aseguró que sólo son buenos amigos.

La influencer y youtuber aseguró durante una entrevista con el programa mexicano Ventaneando que el vídeo no muestra nada que insinúe que tengan una relación romántica, pues solamente inventaron una coreografía para el nuevo tema del colombiano.

“¡No, para nada! Él me dijo que quería hacer un video porque lanzó una canción nueva y yo simplemente lo ayudé. Él quiso hacer eso y yo no tuve problema, a mí me encanta su música y somos muy buenos amigos. Ese beso nunca se dio si se fijan bien. Yo a él lo quiero mucho y me llevo muy bien con él, es un chico muy lindo”, aclaró.