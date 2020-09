Carúpano.- Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV) seccional Carúpano–Paria en el estado Sucre, manifestó que “los educadores no deben ser esclavos laborales”. La aseveración la realizó este viernes 11 de septiembre, en declaraciones dadas a los medios de comunicación.

“Le pedimos a los docentes ser sensatos y no ser esclavos sino formadores para dar ejemplos a los estudiantes. Los educadores no podemos retornar a las aulas de clases cuando nuestro salario no alcanza ni para alimentarnos un día y menos para comprar una aspirina”, puntualizo Franco.

El vocero del gremio instó a los educadores a no acudir al llamado de las federaciones, Zonas Educativas, gobiernos regionales y municipales para iniciar clases online recibiendo de pagos unos «salarios de miseria».

“No tenemos ningún tipo de beneficio. El personal administrativo y obrero debe sumarse a esta lucha porque están en peores condiciones que los maestros”, señaló.

Precisó que el Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, les adeuda 960% del salario asignado a veinticinco mil docentes de Paria, aproximadamente. Especificó que en esa deuda también está incluido el personal jubilado.

“El maestro a nivel nacional está muriendo de hambre. Yo invito a los educadores a pararse en frente de los planteles educativos donde labora este próximo dieciséis de septiembre y protestar por salarios dignos”, sostuvo el declarante

Yesenia GarciaOriente

