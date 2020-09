“Presidente Vizcarra debería renunciar si no quiere someterse al deshonor y la vacancia” #perú

Enrique Ghersi señala que mandatario debería dimitir para evitar ser acusado constitucionalmente

Por: Roberto Sánchez R. / El constitucionalista Enrique Ghersi señaló que ante los audios propalados ayer en el Congreso, el Presidente Martín Vizcarra debería renunciar, ya que todo lo que se escucha en los audios es “aterrador”, y ni siquiera se compara a los videos de Montesinos, que lo revela en actitud personal, alterando pruebas de la relación de visitantes, intimidando a los testigos, y eso gravísimo.

¿Cómo queda la situación del Presidente Vizcarra, tras los audios propalados en el Congreso de la República?

Es un grave escándalo nacional. Entiendo que hay una causal de incapacidad moral. Los audios que hemos escuchado son reveladores. Entiendo que el Congreso ha colgado los audios, que duran más de tres horas. Se revela que en Palacio de Gobierno se atentó contra la ley y contra la justicia, donde habría un presunto encubrimiento y manipulación de pruebas y, como se recordará, por mucho menos metieron presa Keiko y otros opositores del régimen.

¿Habría que tener todos los alcances de la grabación para determinar una sanción penal?

Se denota que hay una organización criminal, cuando éste grita a todos los que están reunidos que “acá estamos todos juntos, y nos vamos juntos…”, lo que revela es una camarilla delincuencial de Palacio que gobierna fuera de la ley. Las declaraciones de la señora Karen Roca son dramáticas al igual que lo dicho por el señor Cisneros. Es un caso muy claro de incapacidad moral y lo que corresponde es que el Presidente renuncie al cargo. Si yo fuera el jefe de Estado renunciaría para evitar el deshonor. Es lo único que le queda, si quiere actuar con dignidad.

¿Qué sucede si el Presidente de la República, no renuncia y se mantiene a la fuerza en el poder político?

Si no lo hace, es obligación del Congreso de la República, en primer lugar, oficiar hoy mismo a la Fiscalía de la Nación para que abra proceso penal contra las personas involucradas que no tienen inmunidad. Respecto del señor Vizcarra, utilizando el precedente y el mismo procedimiento y en estricto respeto del debido proceso, notificarle para que haga uso de su derecho de defensa. Entiendo que ya se presentó una moción de vacancia y se le notifique al presidente los cargos, para que él en el plazo de cinco días -como ocurrió en el caso del ex presidente PPK-, presente sus descargos personalmente ante el Congreso y sea el Parlamento el que defina finalmente su destino.

¿Los audios revelarían que el Presidente estaría alterando la relación de visitas de Richard Cisneros y hasta conminando a una de sus asesoras?

Yo creo que por dignidad debería renunciar, porque lo que hemos escuchado es realmente aterrador, ni los videos de Montesinos. No es una tercera persona, es el propio Presidente de la República, modificando la declaración de los testigos, alterando las pruebas de la relación de visitantes a Palacio de Gobierno, intimidando a su asesora. Todo eso es gravísimo. El Perú ya ha demostrado que es un país capaz de hacer renunciar a los presidentes que se merecen y de encarcelarlos. Es una demostración al mundo que nadie está fuera de la ley.

¿Ante esta nueva crisis política e institucional cómo quedan las Fuerzas Armadas?

Quisiera hacer una invocación a las Fuerzas Armadas, que son fieles defensoras del Estado y de la patria, y no defensoras de personas ni de individuos que están en poder político. En este momento es cuando las Fuerzas Armadas tienen que alinearse con el Estado de Derecho para garantizar el fiel y estricto cumplimiento de las leyes. Nadie está por encima de la ley. El Presidente con lo evidenciado se ha puesto fuera de la ley.

¿Por qué se sataniza al Congreso, respecto a la vacancia del Presidente y la incapacidad moral que incorpora el artículo 113 de la Constitución?

Independientemente de que sea el congresista Edgar Alarcón el denunciante lo real es que hay una denuncia completa en el Congreso de la República. Acabo de escuchar al Presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, decir que se han desclasificado las denuncias porque aparentemente la señora Karen Roca ha declarado ante la Comisión y hay más testigos que confirmarían todo lo revelado en la mañana.