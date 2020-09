¿Qué es un masaje tántrico? #españa

Hay muchos tipos de masaje, pero seguro que habrás oído hablar del masaje tántrico, que puede ir más allá de lo convencional y del erótico para aportar nuevas sensaciones donde mente y cuerpo se mezclan. Se basa en tener sensaciones sexuales muy duraderas a través de un masaje. ¿Qué quiere decir tantra? Es una palabra que viene de la India y se basa en la unión de esta mente y cuerpo para avanzar en nuestra alma.

Para realizar este tipo de masaje necesitamos crear un ambiente favorable para ello. Con poca luz, velas, sombras, donde se vean cuerpos y poco más. Lo que se quiere es conseguir relax, como todo masaje pero este va más allá.

Suele durar en el tiempo y no se establece un final porque lo que se quiere es que sea realmente duradero. Alargar el momento de placer es una de sus bases, pero no hace falta llegar a un orgasmo si no en alargar esas sensaciones que todos buscamos cuando estamos en pareja, pero en este caso, tampoco hace falta estarlo.

En el masaje tántrico no hay barreras, debemos hacer uso de nuestra imaginación para así masajear cada zona de forma muy suave y a través de movimientos circulares.

¿Qué persigue?

Fundamentalmente, busca el equilibrio o armonización de la energía, en el camino hacia un supuesto estado superior de conciencia. Para esto y para este masaje se hace uso de la energía sexual, pero en realidad es el medio a través del cual puede liberar al hombre y conducirle así a la conciencia pura y plena.

Su finalidad es, pues, meditar en pareja y no alcanzar la eyaculación. Pero realmente hay muchas contracciones de quienes lo practican o defienden porque no acaban de ponerse de acuerdo sobre su existencia y funcionamiento.

Hay quien afirma que se trata de un término inventado por escritores new age con el fin de dar valor a los masajes eróticos en general.