Venezolanos en Saint Martin lanzan SOS a Víctor Clark para lograr su repatriación

Caracas. Venezolanos que se quedaron varados en la isla de Saint Martin desde hace más de seis meses lanzaron un SOS al gobernador de Falcón, Víctor Clark, para conseguir su repatriación, ante la falta de respuesta de la cónsul en Curazao, Marisol Gutiérrez de Almeida, quien también representa al Estado venezolano en esa isla caribeña.

El llamado de desesperación lo dirigieron al gobernador Clark porque, señalaron, la mayoría de los venezolanos reside en el estado Falcón.

“La cónsul no atiende a sus nacionales. No responde correos, no atiende el teléfono y, a veces, se le ocurre responder a través de terceras personas. ¿Cómo una funcionaria con un cargo tan importante en estas islas adopta esa posición? Parece que no le duele su misma sangre”, denunció una venezolana este viernes, 11 de septiembre, en representación de 100 compatriotas atrapados en Saint Martin.

Los venezolanos también afirmaron que en una oportunidad solicitaron a Gutiérrez de Almeida realizar los trámites necesarios para aterrizar en territorio venezolano con la aerolínea Sky High, pero les fue negado el vuelo.

“Por eso es que pedimos, suplicamos misericordia de usted, señor gobernador Víctor Clark: por favor, interceda por nosotros ante la Cancillería. !Ayúdenos a salir de esta isla, porque estamos ya en una situación bastante crítica!”, exclamó otra de las venezolanas a través de un video.

Indicó que muchos de ellos se ven obligados a trabajar en lo que sea para seguir pagando el alquiler y no acabar en la calle.

“Señor gobernador Víctor Clark, facilítenos un avión que nos lleve a Punto Fijo o a Coro y nosotros nos encargamos de buscar a un familiar que nos movilice hasta nuestros hogares. Somos personas que estamos ya dando lástima en esta isla”, se lamentó la mujer.

Entre los 100 venezolanos que claman por un vuelo de regreso a su país también se cuentan migrantes forzosos a quienes la pandemia entorpeció sus planes de seguir en la isla caribeña.

“En los medios de comunicación vemos noticias que hablan de connacionales que regresan de otros países a Venezuela, a través de vuelos humanitarios; sin embargo, nosotros nos sentimos olvidados por el Gobierno nacional y vulnerados en nuestros derechos como venezolanos”, subrayó otra mujer.

Redacción El PitazoMigración

