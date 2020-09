😳McGregor, ¿agresor sexual? -😢Ejecutan a luchador que Trump defendió -🏆Naomi Osaka es la reina del tenis

Lo que pas贸 ayer 馃槼聽1. Conor McGregor es detenido y liberado tras acusaci贸n de agresi贸n sexual Dato:聽Momentos despu茅s de la detenci贸n y el interrogatorio, el exintegrante de UFC fue liberado porque no se le pudo comprobar su culpabilidad, o al menos no a煤n, porque las investigaciones contin煤an 馃槩聽2. Ejecutan a luchador tras protestar contra el gobierno de Ir谩n El campe贸n iran铆 de lucha, Navid Afkar铆, fue ejecutado luego de ser condenado a muerte por el asesinato de un guardia de seguridad, ocurrido en 2018, mientras protestaba en contra del gobierno de su pa铆s. La defensa aleg贸 que el deportista fue torturado para que se declarara culpable por lo que su muerte caus贸 conmoci贸n Dato:聽La organizaci贸n humanitaria Human Rights Watch, el Comit茅 Ol铆mpico Internacional y la FIFA se hab铆an unido en apoyo para salvar la vida del luchador de 27 a帽os, al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de UFC, Dana White, sin embargo, las peticiones fueron ignoradas 馃弳聽3. Naomi Osaka gana a lo grande el US Open Dato:聽Con su triunfo en el US Open, Osaka se embols贸 un premio de tres millones de d贸lares, alcanza el tercer lugar del ranking WTA y sigue con su racha perfecta en finales de Grand Slam 馃悙聽4. Lionel Messi volvi贸 a jugar con el Barcelona 馃聽5. Am茅rica est谩 enrachado y es l铆der de la Liga MX 馃樂聽6. 鈥淐holo鈥 Simeone dio positivo por coronavirus Dato:聽El entrenador ya no pudo dirigir la pr谩ctica del s谩bado y no estar谩 en el amistoso ante el C谩diz que se llevar谩 a cabo el pr贸ximo martes 15 de septiembre 鈿韭7. Fans de los Dodgers dieron recibimiento hostil a los Astros Los Astros de Houston, el equipo m谩s odiado del b茅isbol en los 煤ltimos a帽os por haber hecho trampa, llegaron el s谩bado a Los 脕ngeles para enfrentar all铆 a los Dodgers por primera vez desde que explot贸 el esc谩ndalo del robo de se帽ales y los aficionados se encargaron de darles un recibimiento que no olvidar谩n mostrando pancartas y haciendo sonar botes de basura Dato:聽Ya en el partido, los Astros dieron la voltereta al marcador en el noveno inning para ganar el partido 7-5, el segundo juego entre Houston y Dodgers ser谩 este domingo