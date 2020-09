Angelina Jolie y Brad Pitt podrían comenzar una pelea legal

La actriz Angelina Jolie y Brad Pitt abandonaron la terapia familiar a las que asistían con frecuencia, luego de su ruptura amorosa en 2016, con el propósito de coordinar la crianza de sus seis hijos.

Tal parece que la ayuda profesional no les ayudó en nada, pues una fuente cercana aseguro a la revista Us Weekly: “Las tensiones entre ellos; tanto legales como personales, no han dejado de intensificarse y ya han dejado incluso de acudir a terapia familiar”.

Si bien es cierto, el exmatrimonio regresó a los juzgados recientemente porque no lograr conciliar pacíficamente. Y es que el actor buscar obtener la custodia “totalmente compartida” de los cinco hijos, menores de edad, pero aparentemente Angelina no cedió ante esta petición.

El informante añadió: “Brad quiere que su relación como padres sea totalmente igualitaria, con visitas que se repartan al 50 por ciento. Angelina se opondrá a todo ello hasta que la residencia principal de los niños deje de ser Los Ángeles, donde van a la escuela. Ella nunca estuvo de acuerdo con esa decisión”.