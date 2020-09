Lady Gaga reveló quién fue su mayor apoyo tras ser abusada sexualmente

Durante una nueva entrevista con Oprah Winfrey, la cantante y actriz Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida como Lady Gaga, insistió en que su abuela es la única persona que le cambió la vida de forma trascendental.

En este sentido, explicó: “Después de que me violaron, lloré en su sofá durante días. Finalmente, encendió MTV y me dijo que mirara hacia arriba. Actuaba una artista. Mi abuela dijo: Te dejaré llorar el resto del día, pero luego mañana volverás a salir y harás un cambio real en este mundo. No más lágrimas mañana”.

Cabe destacar que, a pesar de su trastorno obsesivo compulsivo y ser una paciente medicada con anti psicóticos, Lady Gaga se convirtió en una gran estrella de la música y este año fue de una de las artistas más nominadas y galardonas de los MTV Music Awards, incluso fue ganadora de un Oscar por una de sus canciones.

Por otro lado, además de su abuela Gaga dijo que su hermana menor Natali Germanotta es una de sus héroes. Finalmente, manifestó “Amo su corazón, su mente, su naturaleza, que es abundantemente buena y pura. Su habilidad para reír en tiempos difíciles es excepcional. Los dos podemos estar llorando y de repente ella contará un chiste”.