Trump promueve su lema «ley y orden» tras tiroteo a policías en Los Ángeles #eeuu

El presidente Donald Trump insistió este domingo en su lema electoral de «ley y orden» después de que dos agentes de la oficina del alguacil de Los Ángeles resultaran heridos la noche del sábado en su vehículo patrulla, un suceso que también condenó el candidato demócrata, Joe Biden.

Los dos agentes, una mujer de 31 años y un hombre de 24, se encuentran hospitalizados y estables después del suceso del sábado y ya salieron del quirófano, informaron este domingo las autoridades de Los Ángeles.

Ambos recibieron disparos a bocajarro en la mandíbula y la frente -respectivamente- de un sospechoso que se acercó a su vehículo patrulla, aparcado en la localidad de Compton, y les disparó varios tiros antes de alejarse rápidamente, según muestra un video publicado en Twitter por la oficina del alguacil de Los Ángeles.

El alguacil de la ciudad, Álex Villanueva, describió el acto esta madrugada como «una emboscada» que dejó a los agentes «luchando por sus vidas», e hizo una aparente referencia velada a las críticas a la policía que han surgido en las protestas contra el racismo que vive Estados Unidos.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020