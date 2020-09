😱Llaman a Neymar mono y se arma bronca -✊Falcons y Seahawks sorprenden con protesta -🙌Dominicano Pujols iguala marca histórica

Lo que pas贸 ayer 馃か聽1. Di Mar铆a escupe a 脕lvaro Gonz谩lez y Neymar lo acusa de llamarlo mono El cl谩sico franc茅s dej贸 feas acciones sobre el terreno de juego, donde hubo escupitajos, acusaciones de racismo, entradas violentas y cinco expulsados馃憡 al final del partido entre el Par铆s Saint Germain y el Olympique Marsella Dato:聽Neymar golpe贸 al espa帽ol 脕lvaro Gonz谩lez, porque fue racista y lo explico en Twitter 馃檧 鉁 2. Falcons y Seahawks se unen para arrodillarse en kickoff inicial Los jugadores de los Atlanta Falcons y Seattle Seahawks se unieron para hacer una llamativa protesta contra el racismo y decidieron arrodillarse, no en la ceremonia del himno, sino en durante el kickoff inicial馃張 Dato:聽Despu茅s de que Jason Myers de Seattle despej贸, Atlanta se neg贸 a devolver la patada y los 22 jugadores en la parrilla se arrodillaron馃憦 馃檶聽3. El dominicano Pujols pega su jonr贸n 660 e iguala marca hist贸rica de Mays Pujols empat贸 a Mays en el quinto lugar en la lista de jonrones de las Grandes Ligas con un tiro de dos carreras en la octava entrada, que le dio 660 vuelacercas de por vida馃憤 Dato:聽Pujols馃憜聽ahora s贸lo est谩 detr谩s de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Alex Rodr铆guez (696) en la lista de jonrones en toda la historia 鈿 4. Cruz Azul saca milagrosa victoria y contin煤a junto a Pumas en la cima Con un golazo de Jonathan 鈥楥abecita鈥 Rodr铆guez, Cruz Azul se llev贸 la victoria 1-2 en su visita a Xolos y suma 22 unidades馃憜 para estar empatados con los Pumas en la cima de la tabla general, pero los felinos con mejor diferencia de goleo Dato:聽Cruz Azul 馃殏 dio la vuelta a un duro encuentro contra los de Tijuana tras ser dominados en el primer tiempo y comenzar perdiendo con gol de Edgar L贸pez al minuto 10 馃弳聽5. El sublime retorno de Thiem lo hace campe贸n del US Open Para Dominic Thiem, la cuarta final de Gran Slam, fue la de la gloria. El austriaco de 27 a帽os gan贸 el US Open馃幘 luego de venir de menos a m谩s y dej贸 vestido y alborotado al alem谩n Alexander Zverev Dato:聽El marcador final despu茅s de 4 horas con dos minutos de juego qued贸 establecido en 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7(8)-6 (6) 馃ぉ 馃槸 6. Naufragio colombiano en el Tour de Francia Rigoberto Ur谩n y Miguel 脕ngel 鈥淪uperm谩n鈥 L贸pez sobrevivieron al naufragio colombiano en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, con meta en el Grand Colombier, que se llev贸 por delante las aspiraciones de Egan Bernal, defensor del t铆tulo, y de Nairo Quintana馃憞 Dato:聽Bernal no estuvo al nivel de la pasada edici贸n y aunque queda una semana por delante con mucha monta帽a, reconoci贸 que no se siente capaz de rivalizar con los dos eslovenos 馃毚 馃し鈥嶁檪锔 7. No hubo debut so帽ado, Tom Brady tuvo dos intercepciones y pierde El debut de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers no fue de ensue帽o, sino lo contrario, con una derrota como visitantes frente a los New Orleans Saints por marcador de 34-23, en partido donde TB12 tuvo 2 intercepciones 馃憥 Dato: Mientras que Cam Newton debut贸 este domingo con los New England Patriots馃 y condujo el triunfo por 21-11 sobre los Miami Dolphins en el partido inaugural de la 101 temporada de la NFL