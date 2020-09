Alfredo Díaz: «No se sabe por cuánto tiempo estaremos sin gasolina y sin electricidad en Nueva Esparta «

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! Esta semana, y no sabemos por cuánto tiempo, no tendremos gasolina. Tampoco tendremos electricidad suficiente. Nuestras islas se están quedando sin fuentes de energía y la posibilidad de una parálisis total, es cada vez más real. “Parece que el motor se fundió” por culpa del “imperio que nos tiene bloqueados": esa es la estólida excusa que esta vez nos ofrecen los representantes del régimen. La crítica situacion del sistema eléctrico era de esperarse. La ineptitud y la corrupción que son la característica distintivas de este régimen, más que a motores, tienden a fundir a todo el país, a toda Nueva Esparta. Dilapidaron los recursos y no resolvieron los problema centrales: 1- La construcción del cable submarino costó $500 millones para generar 300MW hoy solo se recibe 150MW. 2- Colocación de plantas termoeléctricas en la Isla por un costo de $300 millones para generar 100MW, hoy no producen nada. 3- Construcción del parque eólico en Macanao, con un costo de $100 millones que debía generar 100MW, nunca se construyó. Solo existe la valla. 4- Rehabilitación de las Plantas Luisa Cáceres de Arismendi con capacidad de generar 312MW, hoy produce 0MW y la Juan Bautista Arismendi con capacidad de generar 216MW, de los cuales sólo produce 70MW. Debemos recordar que estas plantas termoeléctricas fueron construidas hace muchos años y se le ha inyectado más de $500 millones. Más allá de la ineptitud, indolencia, impericia, falta de profesionalismo y de su venalidad, este es un régimen cruel y desalmado. No les importa el sufrimiento que causan. Por encima de cualquier consideración humana, se aferran al poder para no dejar sino los huesos. Quiero resaltar que iniciando mi gestión de gobierno en reuniones (noviembre 2017 y enero 2018) con @NicolasMaduro y @Tareckpsuv se le planteó la problemática y se le visualizó lo que hoy estamos viviendo, además se le entregó los proyectos en servicios públicos de electricidad y agua potable y servida que hoy están apunto de colapso. Como hombre preocupado por mis hermanos, sostuve reunión con la CAF y logramos concretar los recursos (crédito) para dos plantas generadoras de electricidad, solo falto