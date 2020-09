Cómo enseñar a los niños a cuidar su higiene personal #españa

Los niños de hoy en día, más que nunca, están tomando conciencia de lo importante que puede llegar a ser la higiene personal. Ya no es solo cuestión de que los niños sepan que deben bañarse o lavarse los dientes a diario, sino que en nuestro día a día, vemos como el lavado de manos es una de las claves para poder hacer frente la pandemia de covid-19. Veamos entonces a continuación, cómo enseñar a los niños a cuidar su higiene personal.

Cómo enseñar a los niños a cuidar su higiene personal

A partir de la edad de los dos años, ya podemos comenzar a inculcar a los niños el cuidado por su higiene personal. Puede que todavía no sean capaces de lavarse los dientes solos o que necesiten ayuda para lavarse la cara, pero eso no quiere decir que no puedan adquirir esos hábitos como algo que se debe hacer todos los días.

Además, los padres deben dar ejemplo con sus propios actos. No podemos pretender que los niños se laven los dientes después de comer, o las manos al llegar a casa del parque, si nosotros no lo hacemos. Piensa además que los niños pequeños suelen copiar fielmente todo lo que hacen los padres y madres, de modo que si tenemos una buena actitud con respecto a la higiene personal y lo enfocamos como algo que debe hacerse todos los días sin más problema, será difícil que el niño o niña ponga reticencias a la hora del baño.

De todas maneras, no estará de más que apliquemos las pautas o consejos a continuación, las cuáles nos van a servir para que nuestros hijos tengan conciencia de la importancia de su propia higiene.

Como siempre y como ya hemos dicho, la primera pauta es dar un buen ejemplo: el niño o niña, de hecho, aprende imitando el comportamiento de los adultos que son importantes para él, pero cuidado porque esto solo suceder durante un corto periodo de tiempo en la edad infantil. A medida que el niño crezca y tenga más autonomía querrá hacer las cosas por sí mismo, de modo que es posible que en realidad desee hacer lo contrario a los padres, de modo que aprovechemos que son pequeños para inculcarle buenos hábitos como el de la higiene. Crea un entorno apropiado a sus habilidades: usa una plataforma que pueda ayudarlo a llegar al inodoro y al lavabo, mantén la toalla a su alcance y déjale tomar su cepillo y pasta de dientes por su cuenta. Fomenta su deseo de autonomía: Pídale que haga tareas simples todos los días, como lavarse la cara antes de ir a la escuela. Muéstrale cómo hacerlo, pero deja que pruebe sus habilidades con tu supervisión e intervienes solo si es necesario. Cuando haya aprendido, puedes proponer una tarea más compleja, como quitarse la camisa del pijama o ponerse la ropa interior, esto siempre mantendrá vivo su interés. No te apresures, se necesita tiempo y ejercicio para coordinarse: no lo regañes si es lento o si moja el suelo, más bien enséñale cómo evitar desperdiciar agua y respetar pacientemente sus ritmos. Es preferible despertarlo 10 minutos antes de la hora habitual, en lugar de que lo bañemos y vistamos nosotros porque tengamos prisa. Pídele que se mire en el espejo : el niño se observa a sí mismo y a los adultos más de lo que crees. Puedes aprovechar su inmadura complacencia pidiéndole que compruebe si está bien peinado y limpio, si su ropa está en orden y sus zapatos atados.

La importancia de ensuciarse

Ten cuidado de no exagerar: si la higiene es importante para la salud de tu bebé, como en todo es bueno encontrar el equilibrio. Una educación demasiado estricta corre el riesgo de infundir cierta renuencia a ensuciarse incluso durante una actividad lúdica o creativa . Los niños aprenden jugando y esto significa que necesitan correr, explorar y experimentar muchas aventuras. Ensuciarse no suele ser peligroso para la salud del bebé y es muy estimulante, pero una vez se hayan ensuciado, debemos entonces aplicar la correcta higiene.